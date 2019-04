Detalji zlostavljanja: Slikali selfije sa krvavom žrtvom

Od četiri nova djela iznuda i prijitnji koje se stavljaju na teret članovima zločinačke grupe na čelu sa Željkom Rajićem u proširenju USKOK-ove istrage, zasigurno je najbrutalnije ono što su radili izvjesnom M.Ž., piše Slobodna Dalmacija.

On je bio dobar sa takođe prijavljenim Hrvojem Kovčalijom te su čak zajedno i živjeli u kući u Solinu. Kad je Kovčalija počeo da se druži sa osobama iz krimi miljea, u kuću su počeli da dolaze Ante Vučak, Robert Žuvela i drugi, a tu je bio i sada pokojni Ante Prnjak kojeg je na TTTS-u izrešetao Liridon Beriša.

Znali su po nedjelju dana da prave žurke u kući, drogiraju se, organizuju su razuzdane zabave, a on se početkom jula prošle godine odselio shvativši da to nije život za njega.

Situacija se zakuvala kada je jedne večeri, nakon drogiranja i alkoholisanja, Kovčalija izvadio kalašnjikov i uperio ga prema ekipi, u kojoj je bio i Prnjak. Ovi u koje je uperio oružje potom su, a da mu se ne bi osvetili, od njega tražili da im plati 30.000 evra, što je na kraju i napravio.

Vučak i Žuvela su navodno bili ljubomorni na prijateljstvo M.Ž. i Kovčalije te su podrivali njihov odnos. Nakon što je on Hrvoju poslao poruku da ide iz Solina, ovaj mu je odgovorio da je tako i bolje. On ima svoju firmu, a Kovčalija je u nju uložio oko 100.000 kuna (oko 13.500 evra). Kad je odlazio iz stana, u njemu mu je ostalo razna roba u vlasništvu firmem, blanko-menica na 50.000 kuna (oko 6.7000 evra) te u servisu na popravku automobil “BMW 3” vukovarskih oznaka u vlasništvu firme.

Mučni detalji zlostavljanja

Početkom avgust su mu Žuvela i osoba nadimka Knjižo (35-godišnjak koji je i sam u februaru ove godine upucan u Solinu sa dva metka u natkolenice) javili da je vozilo popravljeno. M.Ž. misli da je to bilo samo zato da ga namame da dođe u Split da ga otmu. Kad je došao 1. avgusta prošle godine, Vučak ga je pozvao u svoj stan u Stobreč da uzme neke stvari. No, u stanu ih je čekao Beriša koji je držao pištolj srebrne boje. Nekoliko minuta kasnije u stan je došao Žuvela i još dvojica muškaraca.

Jedan od njih, Pivčević, imao je pištolj i odmah je M.Ž. opalio drškom po glavi i stavio mu cijev u usta. Žuvela mu je skinuo zlatnu narukvicu sa ruke, mobilni telefon i ključeve dva automobila, a Liridon Beriša mu je uzeo 2.000 kuna (oko 260 evra).

Kako se zlostavljanje nastavilo, najviše ga je, sumnjaju istražitelji, tukao Vučak šakama po glavi i tijelu te nogama u noge. U jednom trenutku Beriša je izvadio nož, stavio ga na nadlakticu M.Ž. i isekao ga. Svi su ga onda uzeli, podigli i odnijeli u kupatilo polivajući ga naizmjenično vrućom i hladnom vodom, govoreći da mora da im plati 30.000 evra i da im je Kovčalija rekao da je ostao dužan njemu 80.000, pa je bolje da njima da tih 30.000 nego njemu 80.000.

Nesrećna žrtva je ponavljala da ne duguje Hrvoju ništa i da nema novca. Nakon što su ga polili vodom, stavili su ga na stolicu i nastavili da biju. Žuvela je tad nazvao Kovčaliju i rekao mu da dođe, da su uhvatili M.Ž. On je tad pitao može li u WC te je htio da pobjeći jer je vidio da su ulazna vrata nisu zaključana, ali na njega su skočili Žuvela, Vučak, Beriša i Pivčević. Tad je počeo histerično da viče da ga ubiju pa su ga jedva svladali te su ga opet izudarali.

Pola sata kasnije došao je Kovčalija u stan, a M.Ž. je sjedio sav krvav, pomirio se s tim da će ga ubiti i više ništa nije htio da govori. Kovčalija je sve vrijeme govorio da mu vrati novac, a u međuvremenu se vratio muškarac koji je izišao napolje i rekao da je komšinica izgleda nešto čula i da bi mogla da zove policiju. Taj je muškarac ostao u stanu, a ostali su ga izveli, strpali u “mercedes” koji koristi Kovčalija i odveli ga na TTTS.

Tamo su mu rekli da će ga zatvoriti u jedan šaht do sutradan, kada će otići sa njima i prepisati im dva vozila. Žuvela i još jedan su ga tukli i govorili mu da zove nekoga od prijatelja da pozajmi novac.

Slikali selfije sa krvavom žrtvom

Nazvao je prijatelja u jedno mjesto kod Šibenika i on je pristao da mu pozajmi 20.000 kuna (oko 2,600 evra). Odvezli su se autoptom do Šibenika, a onda do tog mjesta te su sjeli u kafić. Kad je došao njegov prijatelj, on je pokušao pokretima da mu da do znanja šta se događa i da je u nevolji, ali Žuvela je to vidio.

Otišao je do prijatelja, uzeo novac i dao im ga, a kad su sjeli u auto i krenuli nazad prema Splitu, Vučak i još jedan su podijelili novac. Nazvali su Kovčaliju i rekli mu da ih je M.Ž. prevario i da im ništa nije dao. Odvezli su ga na Lovrinac, a potom u Solin. Pred Kovčalijinom kućom otvorili su gepek i snimali selfije dok je on krvav sjedio u gepeku.

Početkom marta splitska policija je izvela spektakularno hapšenje osmoro kriminalaca, članova ozloglašene bande osumnjičenih za teška krivična djela. Sedam muškaraca i jedna žena dio su opasne kriminalne mreže koja se bavila trgovinom droge, a pripisuju im se i nanošenje teških tjelesnih povreda, pokušaji ubistava i krađa, piše Slobodna Dalmacija. Upravo ta žena je, kako navodi hrvatski Express zaslužna za pad ove bande.

Na kraju su ga uveli u kuću i dogovarali se da će ga vezati u kućicu za psa do sljedećeg dana, da mora da im prepiše vozila, sav novac koji ima na računu i da im mjesečno daje 10.000 kuna (oko 1,300 evra). Zvao je svog brata i još dva prijatelja da mu pozajme novac, no niko nije mogao da mu da. Vučak ga je sve vrijeme tukao, a M.Ž. misli da je u tome posebno uživao.

Na kraju su ga ostavili zaključanog u stanu, a sutra su opet planirali da ga biju. Kad se Kovčalija vratio u stan, pravio se da spava pa je na kraju uspio da pobjegne kroz prozor i dokopa se solinske policije.

Nakon svega, uzeli su mu vozilo “BMW” u vlasništvu firme tako što su iskoristili dokumente u vozilu i prepisali auto na Kovčalijina brata. Kovčalija je i iskoristio i aplikaciju preko koje je izdao fiktivni račun od 137.000 kuna (oko 18.000 evra) iz kojeg proizlazi da je njegov brat platio taj iznos firmi M.Ž. kao kupoprodajnu cenu, piše Slobodna Dalmacija.