Dio Osječana upozorenje o požaru dobio na – njemačkom (FOTO)

OSIJEK - Hrvatski sistem za rano upozoravanje i upravljanje krizama Civilne zaštite – SRUUK jutros je SMS-om poslao poruku Osječanima da zbog velikog požara u skladištu plastike na otvorenom firme “Drava International” u predgrađu Brijest zatvore prozore i ne zadržavaju se na otvorenom.

“Molimo građane da zatvore prozore i ne izlaze van bez nužne potrebe zbog mogućeg štetnog djelovanja plinova uslijed požara plastike na Brijestu”, stoji u SMS poruci SRUUK-a.

Dio građana, međutim, svjedoči o jednoj potpuno bizarnoj situaciji – SMS poruka koju su dobili bila je na njemačkom jeziku.

Petar Bašić objavio je na Facebooku screenshot poruke koju je on dobio.

“Sustav nacionalnog upozoravanja radi! …jedino sam dobio, na moj hrvatski mobilni broj, engleski nuklearni “presidential alert”, na njemackom jeziku. I sad ne znam jel trebam stavljat u google prevoditelj ili pojest taj Burger od Fenstera iz obitelji adams i tko ce me to Gasen (nijemci su to ipak s njima i gasom nikad nisi nacisto)”, napisao je Bašić na društvenoj mreži.

O poruci na njemačkom svjedoče i još neki Osječani.

“Preporuka Stožera civilne zaštite svim građanima Osijeka je da se što manje zadržavaju na otvorenom iz mjera opreza, ali sve aktivnosti u zatvorenim prostorima, poput nastave, mogu se normalno odvijati. Vjetar trenutačno nosi dim prema jugu, dalje od Osijeka”, objavio je zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin, prenosi Novi list.