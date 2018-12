Dio opozicije održao protest u Beogradu

BEOGRAD - Dio opozicije okupljen u Savezu za Srbiju ponovo je večeras, kao i prošle subote, organizovao protest, na kojem su, kod Filozofskog fakulteta, govorili akademik Dušan Teodorović i glumac Tihomir Stanić, a potom su učesnici krenuli u šetnju.

Na čelu kolone je bio transparent, kao i prvi put, "Stop krvavim košuljama", a među okupljenima su Dragan Ðilas, Vuk Jeremić, Boris Tadić i Boško Obradović.



Nije bilo stranačnih obilježja, a neki učesnici protesta nosili su žute prsluke, po uzoru na proteste u Francuskoj, a neki bedževe na kojima piše "počelo je" i transparente "1 od 5 miliona", sa aluzijom na izjavu predsjednika Srbije da neće mijenjati politiku i izaći u susret učesnicima protesta i da ih je pet miliona, jer to mogu da dobiju samo na izborima.



Teodorović je u govoru vlast uporedio sa poplavom, koja, kaže, zahtjeva da se svi ujedine, i lijevi i desni.



Iznio je i zahtijeve da se penzionerima "vrati svaki dinar", drugi zahtjev se, kaže, odnosi na studente koji su "svuda po svetu", da se ponište lažne diplome i obezbjede uslovi za fer i poštene izbore.



"Ja sam jedan od pet miliona. Vi ste svi deo Srbije, ovo je vaša Srbija i ne sme niko da vas poništi", rekao je Teodorović, a predsjedniku Srbije je rekao da već večeras ode u Mađarsku, jer, kaže, opozicija sigurno pobjeđuje.



Glumac Tihomir Stanić rekao je da su se okupili zbog verbalnog i fizičkog nasilja i da svi prisutni treba djeci, prijateljima, roditeljima. . . da govore o razlozima svog nezadovoljstva.



Tokom šetnje su se čuli povici "bando napredna", a u više navrata učesnici su se zaustavljali - kod skupštine Srbije, gdje su glavni transparent zamijenili drugim sa natpisom "1 u 5 miliona", dok skupštine su prozivali predsjednicu, kod zgrade Predsjedništva predsjednika, a kod gradske skupštine uzvikivali su ime mlade novinarke Studija B, čijim izvještavanjem nisu bili zadovoljni.



Ispred RTS-a su pustili špicu Dnevnika 2, kao i inserte iz Dnevnika.



Na Terazijama, kolona je "srela" manju grupu ljudi, koji su držali zastavu Srbije i tzv. Kosova, i transparent na kojem su riječi EU i NATO precrtani.



Kod "Zida plača" ponovo su naišli na predsjednika Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih Srba sa Kosova i Metohije Simu Spasića, koji je njima dovikivao "Savez za Srbiju je zlo za Srbiju", "Oslobodili su 2.108 albanskih zlocinaca i terorista i uzeli velike pare za to", Dosovski režim je stvorio UČK Kosovo".



Protest se završio u Makedonskoj ulici, a Borko Stefanović je poručio da okupljeni neće dozvoliti da nekom bude krvava košulja i da će postići zacrtane ciljeve.



Protesti se organizuju zbog ranijeg napada na predsjednika Levice Srbije Borka Stefanovica u Kruševcu.



Večeras se protestu priključio i DS S, za razliku od prošlonedjeljnog, kada nisu učestvovali zbog najavljenog obraćanja Mirjane Karanović.



Lider PSG Saša Janković je najavio da neće protestovati jer, kako je istakao, Savez za Srbiju "kanališe" na stranu koja bi opet bila stranputica za Srbiju".



Dragan Ðilas je uoči protesta rekao da će on biti pod parolom "Hajde da se prebrojimo" i "da to Radio-televizija Srbije prikaže".