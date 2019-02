Direktor škole: Nije slovo "U", samo prislanjanje upaljača

ZADAR - Direktor zadarske Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole Jozo Dragić izjavio je, komentarišući to što je u školi juče učenik prvog razreda užarenim predmetom žigosao slovo "U" na ruku školske kolegice, da je to bila "obična dječija igra" i da je to bilo "samo prislanjanje vrućeg upaljača".

N1 navodi da je zadarska policija jutros saopštila da škola nije prijavila slučaj već su za njega saznali iz medija.

Direktor škole Dragić je izjavu ovoj televiziji prvo započeo tvrdnjom da mu je "strašno žao što se ovo dogodilo u jednoj od najboljih škola".

"Jedna smo od boljih škola u svim mogućim takmičenjima, nekoliko puta bili smo prvaci Hrvatske u košarci, imamo atletičare koji su prvaci Hrvatske, imamo stalne akcije gdje pomažemo slabijima, ali eto... Zadnjih godina kad su počeli da se direktno upisuju učenici sa raznim teškoćama, imamo dosta učenika sa posebnim programima, uslovima i eto, takvi mali incidenti se događaju", kazao je Dragić.

Uslijedilo je potpitanje novinara Dragiću da pojasni na šta misli kada to govori.

"Upisuju se direktno učenici koji nemaju nikakve uslove za strukovne škole. Imamo čak 31 takvog", rekao je direktor škole.

On je za jučerašnji dogođaj kazao da "nije inkriminišuće djelo" i da su "to mediji napravili senzaciju".

"Nije to neko posebno teško djelo. Upisuje se pet, šest učenika po individualnom i posebnom programom. To su učenici sa poteškoćama u razvoju, ali ne možemo za učenike da kažemo da su krivi", naveo je Dragić.

On je rekao da mu je juče došla jedna grupa učenika, koji su rekli su da su imali incident.

"Pozvao sam cijeli razred i počinilac djela je došao sa njima. Izvinili su se, rukovali, pozdravili i rekli da je to bila samo dječija igra. Počinilac je to učinio zagrijanim upaljačem, ne daj bože nečim baš za žigosanje... Obični zagrijani upaljač je naslonio jednoj učenici na rame i jednom učeniku na vrat. Ja sam njemu odmah pojasnio da će biti sankcionisan po pravilniku, oni su insistirali da im ne treba ljekar niti policija, nego su se vratili u razred", tvrdi direktor.

Dragić takođe tvrdi da nije riječ o slovu "U", iako se time navodno hvalio i sam učenik.

"Moram da kažem da to nije slovo ''U'', nije on to rekao.To je bila obična dječija igra, to je bilo samo prislanjanje vrućeg upaljača", poručio je Dragić.

N1 navodi da se u školi trenutno nalazi inspekcija Ministarstva obrazovanja.

"Dolaze i na najmanju dojavu, to im je posao. I mi i inspekcija smo tu zbog učenika", rekao je Dragić.

On je dodao da su učenici danas zajedno na nastavi i da se ponašaju odlično.

