Direktor slovenačkog instituta: Građani KiM taoci kriminalaca iz OVK

Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane dr Zijad Bećirović izjavio je danas da ne veruje da će hapšenja nekadašnjih pripadnika tzv. OVK dovesti do destabilizacije samoproglašenog Kosova.

"Naime, jedan deo pripadnika i čelnika OVK su godinama, a sada se može reći i decenijima, sprovodili torturu nad svojim sunarodnicima Albancima. Razni oblici iznude, prijetnje, reketiranje, čak i nerazjašnjena ubistva i slično su nažalost postali svakodnevica na Kosovu“, rekao je Bećirović.

On je istakao da je mnogima tzv. OVK bila pokriće za raznovrstan i u velikom opsegu počinjen kriminal i korupciju.

"Građani Kosova su taoci tih pojedinaca i grupa i konačno je došlo vrijeme da se oslobode", naveo je Bećirović.

Kad je reč o sporazumu u Vašingtonu, on kaže da vjeruje da će cijeli region imati koristi od tog sporazuma, a ne samo Beograd i Priština.

Vašington pomogao i EU i Rusiji

"U fokusu je 'mali Šengen' i sve će države imati koristi od njega. Potvrda toga je i otvaranje regionalne kancelarije Međunarodne razvojne finansijske korporacije (DFC) u Beogradu, što predstavlja nov početak za Srbiju i region zapadnog Balkana", istakao je Bećirović.

Na pitanje da li je tim sporazumom Vašington ponovo preuzeo inicijativu od EU, on odgovara da je Vašington pomogao i EU i Rusiji.

"Ovo je dobra osnova i šansa za sve. Ratom se teško bilo šta postiže i rat kao opcija je najpogubnija varijanta za zapadni Balkan", smatra Bećirović.

Na pitanje da li očekuje neke konkretne poteze Brisela u narednom periodu kada je riječ o dijalogu Beograda i Prištine, on odgovara da neće biti ništa posebno i da EU konačno treba da završi ono što je započela - ubrzan ulazak država zapadnog Balkana u EU.

"To bi trebalo da bude prioritet, a uporedo treba finalizovati još otvoreno pitanje Kosova", rekao je Bećirović.

Komentarišući trenutnu situaciju u Crnoj Gori, on kaže da će biti potrebne godine kako bi se demontirao režim predsjednika Mila Đukanovića.

"Sada je najvažnije otkloniti tenziju u Crnoj Gori, koju je svjesno izazvao i još je izaziva Milo Đukanović, a onda hitno donijeti novi zakon o obavještajnoj službi kako bi se demontirala Đukanovićeva tajna politička policija", kaže Bećirović.

On ocjenjuje da će se nova vlada Crne Gore naći u teškoj situaciji jer će, osim demontiranja režima, ekonomska obnova države i povećanje standarda građana biti najveći izazov za novu vlast.

"Katastrofalno vođenje Crne Gore kulminiralo je za vrijeme pandemije kovida 19, a nepotrebno zatvaranje državnih granica dodatno je devastiralo ionako slabu ekonomiju i posebno turizam, koji je na nivou od 10 odsto u poređenju sa prošlogodišnjom sezonom. Važno je uspostaviti potpun nadzor nad lukom Bar, koja je epicentar kriminala, posebno narko-biznisa, ali i drugih oblika kriminala", rekao je Bećirović.

Hoće li Milo izdejstvovati imunitet?

Govoreći o tome šta bi mogli biti naredni potezi Mila Đukanovića, Bećirović kaže da cijeli svijet zna da je njegov režim poražen.

"Ekipa oko Đukanovića i on sam, koji je jednim dijelom žrtva svojih najbližih saradnika, u osnovi okupljaju stari okoštali komunistički kadar, ali njegovo i njihovo vrijeme je prošlo. Postoje krizna područja na svijetu, pa ako je Đukanoviću do rata, ima brojne prilike, ali neće on ratovati", rekao je Bećirović.

On je dodao da se ne bi iznenadio da Đukanović pokuša da postigne dogovor sa novom vlašcć i izdejstvuje imunitet za sebe, pa čak i da kasnije promijeni političku opciju, prenosi Tanjug.