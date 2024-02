Djeca čine trećinu žrtava porodičnog nasilja

SUBOTICA - ​Od ukupnog broja evidentiranih žrtava nasilja u porodici prošle godine, trećinu čine djeca uzrasta do 17 godina. Iz Centra za socijalni rad navode da su prošle godine evidentirali 331 dijete koje je bilo izloženo porodičnom nasilju što je povećanje u odnosu na 2022. godinu kada je zabilježeno 252 slučaja nasilja u porodici nad djecom, prenosi "Subotica.com".

Tokom prošle godine subotički Centar za socijalni rad evidentirao je 910 žrtava nasilja u porodici i partnerskim odnosima što je nešto manji broj u odnosu na 2022. godinu. Po evidenciji ove ustanove socijalne zaštite, žrtve nasilja su češće osobe ženskog pola (570).

"Protekle godine evidentirano je 316 odraslih žena žrtava nasilja, kao 151 devojčica starosti od 0 do 17 godina. Među žrtvama nasilja muškog pola (340), više od polovine čine dečaci starosti od 0 do 17 godina, a evidentirali smo i 114 žrtava koje su odrasli muškarci" objašnjavaju iz Centra za socijalni rad i dodaju da kod oba pola najmanje zastupljeno nasilje prema starijima od 65 godina i mladima od 18 do 25 godina.

Dodaju:

"Počinioci nasilja su u najvećem broju slučajeva sadašnji ili bivši bračni, odnosno vanbračni partneri, potom roditelji. Kao ostali počinioci nasilja, ali u znatno manjem broju, evidentiraju se brat/sestra, sin/ćerka, drugi član porodice, partner jednog od roditelja... Nasilje od strane istog počinica više od jednom u toku godine prijavilo je 65 žrtava."

Najčešći tip nasilja je psihičko, koje je protekle godine prijavilo 612 žrtava i koje je veoma često kombinovano sa fizičkim nasiljem koje je prijavilo 286 žrtava.

"Ostale vrste nasilja, poput ekonomskog i seksualnog, zastupljene su u procentu manjem od 1 odsto", kažu iz Centra za socijalni rad. "Razlozi za činjenje nasilja u porodici ili partnerskim odnosima su brojni. Iako se ne vodi posebna evidencija o tome, na osnovu iskustva stručnih radnika među razlozima za činjenje nasilja se svakako mogu naći ljubomora, konzumacija alkohola, aktuelni postupci poveravanja dece, prekidi zajednice i drugo."

Žrtve se u najvećem broju slučajeva (preko 90 odsto) prvenstveno obraćaju policiji kako bi prijavile nasilje. Takođe, dešava se da žrtve i njihovi srodnici slučaj prijavljuju direktno Centru za socijalni rad, a to čine i škole i zdravstvene ustanove, kao i stručni radnik neposredno.

"Ukoliko neka osoba ili članovi njene porodice trpe bilo koji oblik nasilja u porodici treba pozvati policiju (192) ili lično otići u najbližu policijsku stanicu, odnosno pozvati Centar za socijalni rad (024/548-220) ili otići lično (Šantićeva 27). Ukoliko se nasilje dešava nad decom koja pohađaju školu ili predškolsku ustanovu potrebno je obratiti se pedagoško-psihološkoj službi ustanove. Za psihološku pomoć i podršku građani se mogu obratiti Centru za savetovanje i podršku porodici, od 7 do 14:30h radnim danima pozivom na broj telefona 024/551-619" zaključuju iz ove ustanove socijalne zaštite, prenosi "Telegraf".

