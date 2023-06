Djeca iz "Ribnikara" odlučila da pohađaju nastavu do 20. juna

BEOGRAD - Član savjeta roditelja O.Š. "Vladislav Ribnikar" Dejan Ristić izjavio je danas da je 95 odsto roditelja glasalo na savjetu roditelja da se školska godina ne skraćuje i da djeca pohađaju nastavu do 20. juna, redovnog kraja školske godine.

"Najnovije izjašnjavanje saveta roditelja, našeg reprezentativnog tela koje predstavlja decu i roditelje, u ponedeljak veče rezultiralo je tome da je 95 odsto roditelja glasalo za to da se školska godina ne srkaćuje, da deca do kraja školske godine idu redovno na nastavu i to jeste nešto što je želja dece. U ovom trenutku više od 85 odsto dece pohađa redovnu nastavu u školi", rekao je Ristić za Tanjug.

Na pitanje kako je došlo do podijeljenog mišljenja roditelja o daljoj nastavi u O.P. "Vladislav Ribnikar", Ristić je naveo da nema podijeljenog mišljenja, već da je normalno da nakon velike tragedije ljudi različito reaguju.

"Posebno traumatično i dramatično reaguju porodice postradalih. Takođe veoma dramatično i traumatično reaguju porodice ranjenih, ali i mi svi ostali", ocijenio je Ristić.

Prema riječima Ristića, djeca su sama odlučila da pohađaju nastavu u ovoj školi do kraja školske godine.

"Za nas starije ta odluka je bila neočekivana, moja ćerka ide na nastavu i u početku je za suprugu i mene ta odluka je bila neočekivana, jer smo očekivali da će reći da nije spremna", rekao je Ristić.

Ristić je naveo da roditeljima i deci iz O.Š. "Vladislav Ribnikar" znači empatija koja postoji u društvu, kao i visok stepen saosjećanja i razumijevanja.

Sagovornik Tanjuga je prokomentarisao dolazak stručnjaka iz Norveške u O.Š. "Vladislav Ribnikar" i ocijenio da je sastanak roditelja sa njima protekao konstruktivno, u atmosferi tuge.

"U slučaju Norveške, kada je Brejvik ubio 69 civila i ranio više stotina civila, njima su bili potrebni meseci i godine po njihovom jutrašnjem svedočenju da osmisle način na koji će obaviti javnu memorijalizaciju tog događaja, žrtava, kao i kako tretirati preživele", naveo je Ristić.

On je rekao da su norvežani iznijeli prijedlog da se dio škole u kome se dogodila tragedija očuva kao memorijalni centar, kao i da je potrebno voditi dijalog i dati vremena za oporavak.

"Norvežani su nam ukazali da je važno voditi dijalog, da je važno dati vremena svima, a posebno onima koji su u najvećoj meri oštećeni da počnu da razgovaraju i da počnu da daju predloge kako oni misle da bi to trebalo uraditi i to se već dešava", izjavio je Ristić.

Ristić je dodao i da nema razloga za žurbu, kao i da je potrebno da u ovom momentu budemo zrelo društvo i zreli pojedinci.

"Ono što mi kao roditelji đaka OŠ "Vladislav Ribnikar" zaista molimo, to je razumevanje. Podršku imamo, nemojmo žuriti. Probajmo da tu ranu, ako je ikako moguće zacelimo", zaključio je Ristić.