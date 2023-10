Dječak poslije soka u restoranu završio u bolnici

KRAPINA - Devetogodišnji dječak iz Krapine završio je u bolnici u Klaićevoj, nakon što je s ocem sjeo u restoranu u Krapini popio malo soka od jabuke. Policija i tužilaštvo sad istražuju indicije kako se u flašici soka nalazila – opasna lužina.

Sve se dogodilo početkom prošlog mjeseca kad je, prema riječima majke dječaka, suprug sa sinom išao na tehnički pregled za automobil. Dok su čekali, sjeli su u restoran kraj stanice popiti piće.

"Sin je naručio sok od jabuke. Onaj u staklenoj flašici. Konobarica je normalno uzela piće iz frižidera, suprug je vidio, otvorila, donijela na sto, on je to popio i nakon prvog gutljaja on je počeo vikati kiselo, kiselo. I nakon minuta povratio. Isti sok odmah je probao i suprug i dobio reakciju", priča majka dječaka, prenosi "Danas.hr".

Prvo su mislili da je sok pokvaren. Dječak se dan i po žalio na bolove u želucu, a potom dobio i temperaturu. Odveli su ga u bolnicu, a tamo ih je dočekao novi šok - utvrđeno je da je dječak popio opasnu lužinu.

"Napravljena je obrada i dijete je sa dijagnozom erozivnog gastritisa nakon nekoliko dana otpušteno na kućnu njegu sa obavezom kontrole da ne bi došlo do kasnih posljedica tog stanja", kazao je direktor Dječije bolnice, Goran Roić.

Advokat porodice, Jovana Puhalo vjeruje da niko to nije napravio namjerno, ali ako se potvrdi - riječ je o kaznenom djelu iz nehata.

"U flašici od soka poslužen mu je odmašćivač - lužina PH u visini 13 zbog čega je zadobio oštećenja sluznice, jednjaka i usne duplje. Nadamo se da će nadležna tijela u ovom slučaju policijska stanica Krapina i nadležno državno tužilaštvo što prije preduzeti sve potrebne radnje kako bi se utvrdila odgovornost", kaže advokat.

Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da sprovodi istragu, a iz prozvanog restorana poslali su tek kratko saopštenje da ne žele ništa komentarisati zbog istrage.

Inspekcija je, piše "Danas.hr", iz restorana izuzela sve uzorke sokova i nije pronađeno ništa sporno.