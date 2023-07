Dječaka (6) ugrizao poskok, otac ga nosio na ramenima i tako spasio

Ugriz poskoka, najopasnije zmije otrovnice na ovim prostorima, posebno je opasan i može završiti smrću. Zato je javnost zainteresirana za takve ugrize, a posebno kada je u pitanju dijete.

Baš to dogodilo se u Nacionalnome parku Paklenica u Hrvatskoj koju je posjetila belgijska porodica Spriet, čijega je šestogodišnjega sina Thibauta ugrizao poskok što je ležao kod grane na rijeci koju je dječak pokušao dohvatiti.

Otac Alexandar na ramenima je nosio dječaka do stanice za pomoć i tako mu je spasio život jer da je dječak hodao, krv bi brže kolala tijelom i otrov bi se brže širio. Pripadnici HGSS-a i radnici parka prevezli su ih u bolnicu. Pomoglo je i to što je majka fotografisala zmiju. To je poslije pomoglo i u davanju prve pomoći. Dječak je dobio protivotrov u zadarskoj bolnici.

"Otrov se polako širio s mjesta ugriza, a uzrokuje smrt ako stigne do srca. Kod Thibauta je otrov stigao do pazuha", ispričao je njegov otac. Dječak se pet dana nakon incidenta nalazi u splitskoj bolnici, prenosi 24 sata.

"Ugriz zmije nije se dogodio kod nas već dvadesetak godina. U parku se uvijek nalaze djelatnici HGSS-a, spremni da odmah djeluju ukoliko dođe do ovakvih situacija. Vrlo brzo nakon nezgode organiziran je transport djeteta u bolnicu i on je sada dobro", rekla je Natalija Andačić, direktorica Nacionalnog parka Paklenica.