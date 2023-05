Dječaku koji je počinio masakr u školi prijeti jedna od ove tri kazne

​BEOGRAD - Kosta K. ubio je osmoro učenika svoje škole i školskog čuvara nakon čega je priveden u dvorištu. Budući da nema navršenih 14 godina, po Zakonu se vodi kao dijete i ne može krivično odgovarati, a njegova dalja sudbina može otići u tri pravca.

Dječak se od sinoć nalazi na Klinici za neuropsihijatriju za djecu i omladinu, u posebnom dječjem odjeljenju gdje ljekari obavljaju opservaciju.

Specijalista za socijalno pravo Dragan Vulević objasnio je koje su tri mogućnosti za Kostu K. po završetku psihijatrijske opservacije.

"To jeste vrsta problema šta dalje. Ne možemo ga držati u pritvoru, zatvoru, zadržavati ga u okviru pravosudnog sistema. On se sad nalazi u Klinici za dječiju neurologiju i psihijatriju. Taj period će proći, to ne znači da će trajati tri ili pet dana, to sve zavisi od odluke ljekara. Dok daju određenu dijagnozu. Nakon toga, to prelazi u nadležnost Centra za socijalni rad", kaže Vulević.

Nakon što slučaj preuzme Centar za socijalni rad, postoje tri mogućnosti u daljem postupanju, a sve tri zavise od nalaza ljekara.

"Prva mogućnost je dalja hospitalizacija, za to je potrebna saglasnost roditelja. Ako roditelji ne daju saglasnost, organ starateljstva može pokrenuti postupak za donošenje privremene mjere o lišenju roditeljskog prava i postaviti djetetu privremenog staratelja. Druga mogućnost koja je moguća jeste da ga puste i da se smjesti u instituciju za djecu sa poremećajima u ponašanju, to je dom za vaspitanje djece u Knjaževcu. I za to je potrebna saglasnost roditelja, ako je oni ne daju, onda opet ide postupak za donošenje o lišenju roditeljskog prava. Treća mogućnost, ljekarska ekipa može da kaže da nije potrebno liječenje i dječak se vraća u svoju porodicu. Onda je organ starateljstva dužan da sastavi detaljan plan podrške roditelja u podizanju djeteta", ispričao je gostujući na RTS specijalista za socijalno pravo Dragan Vulević.

Toksikološke analize krvi Koste K. (13), koji je juče ubio osmoro vršnjaka i čuvara škole, a ranio šestoro djece i nastavnicu istorije, negativne su na alkohol i narkotike, saznaje Blic.

Podsjetimo, Kosta K. je juče ujutru ušao u školu sa očevim pištoljem, prvo je upucao čuvara škole, zatim dežurne učenice i još jednu djevojčicu na hodniku, pa se uputio u kabinet istorije. Tamo je ranio nastavnicu, a onda je počeo da puca u vršnjake. Prema zvaničnim informacijama MUP-a ubijeno je sedam djevojčica, jedan dječak, kao i čuvar škole. Ranjeno je šestoro djece, kao i nastavnica istorije.

"Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu dečak prema Zakonu o maloljetnim učiniocima djela i krivično pravnoj zaštiti maloljetnih lica nije krivično odgovoran jer nema navršenih 14 godina života. S druge strane, njegovom ocu Vladimiru određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično djelo – teška dela protiv opšte sigurnosti. Ukoliko je dečak starost ispod 14 godine, nema krivične odgovornost s obzirom na uzrast. Što se tiče odgovornosti roditelja, ukoliko je kvalifikacija teško djelo protiv opšte sigurnosti iz člana 288. a u vezi člana 278. Krivičnog zakonika, kazna zatvora može ići do 12 godina", objasnio je za Blic advokat Nikola Ilić.