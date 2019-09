Dječaku sa srčanim problemima rasjekli glavu o sto za vrijeme časa?

ODŽAK - Dječak iz Osnovne škole "Branko Radičević" iz Odžaka povrijeđen je na času matematike, u četvrtak, 26. septembra, tvrde njegovi roditelji, prenosi Pink pisanje Telegrafa.

Učenik je povrijeđen, navodno, dok je u učionici bila i nastavnica.

Prema riječima majke, njen sin godinama trpi nasilje.

"Kao roditelji smo tražili zaštitu i pomoć i evo šta smo dobili...", navela je ona.

Prema njenim riječima, dječak je već duže vrijeme maltretiran u školi, najsitniji je u odjeljenju i ima problema sa srcem. Dijete je maltretirano od prvog razreda, roditelji imaju zvanične pisane prijave, ali, kako kažu, nema ko da ih sagleda, pa će zadovoljenje potražiti na sudu.

Na objavu majke javio se i brat nasilnika koji tvrdi da je žrtva prethodno "opsovala majku" njegovom bratu.

"Šest godina se borimo sa vetrenjačama i svi se prave ludi. Prvo škola ne radi svoj posao, jer konstantno prikrivaju nasilje da se ne bi rušio rejting škole. Inače je on najmanji u odeljenju i sa najmanjom težinom. Do skoro ni fizičko nije pohađao jer mu je doktor zabranio, jer ima problem sa srcem. To dete je ćutalo godinama i trpelo svakodnevno nasilje. I sada jedini način odbrane ima da opsuje jer za drugo nije sposoban", naveo je dječakov otac na Facebooku.

On je dodao da njegov sin nikada nikog nije bez razloga opsovao.

"I za takvo ponašanje postoji kazna koja svakako nije razbijena glava", naveo je otac.

Majci su brojni zabrinuti roditelji preporučili da prebaci dijete u drugu školu, da ga spasi daljeg zlostavljanja. Na takve prijedloge su, opet sasvim logično, reagovali drugi koji smatraju da ne treba žrtva da napušta školu.

Bilo je onih koji su predlagali majci da, s djetetom, ode u kuću nasilnika i opomene da se slično više ne ponavlja.

