Djed pretučenog dječaka u Vukovaru: Pita me unuk kako će u grad

VUKOVAR - Više od 200 ljudi skupilo se u centru Vukovara na protestu zbog napada na tinejdžere, koji se dogodio prošle subote oko 22.30.

Podsjetimo, lokalni pripadnici Bad Blue Boysa pretukli su 15-godišnjake koji su šetali preko mosta. Motiv premlaćivanja službeno i dalje nije poznat, no pisalo se da je mladićima u dobi od 20 do 24 godine zasmetala i ekavica dvojice dječaka koji su bili u širem društvu, piše Index.

Neki od napadnutih maloljetnika na kraju su zadobili teže povrede, zbog kojih su hospitalizovani u vukovarskoj i osječkoj bolnici.

Policija je započela istragu i do sada uhapsili pet napadača, kojima je određen istražni zatvor. Neki od njih navodno su učestvovali u neredima u Grčkoj.

Na mostu Jean-Michela Nicoliera, tačno na mjestu gdje se dogodio napad, s obje su strane postavljeni plakati s porukama: "Stop nasilju, stop mržnji. Vukovar je naš grad" i "Stop nasilju u Vukovaru! Vukovar nije grad slučaj!"

Šta traže roditelji

Mirni protest roditelja uredno je prijavljen policiji nekoliko dana ranije, a roditelji su jasno poručili kako ih političari ne zanimaju. Ipak, u blizini skupa pojavili su se Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista, kao i šef vukovarskog HDZ-a Nikola Mažar.

"Jedan od dječaka ima frakturu lubanje i lica, a drugi frakturu s krvarenjem u glavi, hematom ispod oka, treći natučene zube i vilicu, hematome po cijelom tijelu, peti ima polomljeno rebro. Oni lakše ozlijeđeni su ozlijeđeni, naša su djeca završila u KBC-u Osijek. Roditelji su u 2024. gledali krv svoje djece. Na mostu u centru Vukovara", rekla je okupljenima jedna od majki na protestu.

Roditelji su složni u svojim zahtjevima, a to su:

• hitno i bezuslovno pritvaranje preostalih napadača za kojima je raspisana potjernica

• izricanje maksimalnih zatvorskih kazni za okrivljenike kao opomena da to više nikada nikome ne padne na pamet

• učestalija policijska ophodnja

• policijsko postupanje prema svakoj anomaliji u gradu

• da u svaku srednju školu pošalju svoje službenike da pojasne učenicima koja je kazna za huligane: "Sad je sasvim jasno zašto se nisu bojali."

• izmjene Kaznenog zakona u smislu maksimalnog pooštravanja kazni za gruba kršenja prava djeteta.

"Dida, kako ću ja sada u grad?"

Nakon skupa kratko smo porazgovarali s Ivicom Franićem Srnom, djedom jednog od napadnutih 15-godišnjaka. Franić, ratni veteran i poznati vukovarski branitelj, skrenuo je pozornost na sebe izjavom: "Nadam se da će i centrala Bad Blue Boysa reagirati na ove huligane. Bolje da to naprave oni, policija i pravosuđe nego da ljudi sami uzimaju zakon u svoje ruke."

Za Index je na tu temu rekao: "Ne daj bože da do tog dođe. Svi smo mi emotivni kada su naša djeca u pitanju, kao i na nepravdu u gradu. Ne kažem da ću to biti ja, ali ne dao bog da se to dogodi. Ovo je upozorenje da se takve stvari u gradu Vukovaru ne smiju događati."

Kaže da njega i porodicu niko od Bad Blue Boysa nije kontaktirao, a o stanju svog unuka govori: "To su mladi momci. Te ozljede i otekline se povlače. Oni su više psihološki potreseni. Znate, kada mene moj Šimun (unuk, op.a) pita: 'Dida, kako ću ja sada u grad?' Kažem mu: 'Ići ćeš, dušo. Uzdignute glave, budi siguran u to.' Planiram ga pratiti u gradu, ali ne ali ne samo njega nego i sve te momke."

