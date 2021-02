Đerlek: Krajem juna Srbija će biti blizu kolektivnog imuniteta

BEOGRAD - Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsad Đerlek očekuje da će krajem juna Srbija biti blizu kolektivnog imuniteta što se tiče virusa korona i da će do tada biti vakcinisano oko 2,5 miliona stanovnika.

Đerlek je naglasio da je u naredna četiri mjeseca važno da se svi pridržavaju epidemioloških mjera, nošenja maski, držanja distance, održavanja higijene ruku i drugih.

"Do sada smo revakcinisali 456.584 građana. Siguran sam da ćemo do 1. maja imati 1,4 miliona ljudi koji su primili obe doze vakcine, a do kraja juna oko 2,5 miliona. Mi smo krajem juna blizu kolektivnog imuniteta", rekao je Đerlek za Televiziju "Hepi".

On je naveo da zabrinjava to što raste broj zaraženih lica, te izrazio uvjerenje da neće doći do popuštanja mjera, dok će njihovo pooštravanje zavisiti od današnjih brojeva novozaraženih.

Đerlek je ocijenio da će virus korona sigurno biti prisutan još nekoliko godina, ali da neće biti u obliku u kome je sada, dodajući da je cilj da se ova zaraza spusti na nivo sezonskog gripa.

"Nadamo se da ćemo vakcinacijom koronu staviti pod kontrolu kao što smo stavili sezonski grip. Videćemo šta će stručnjaci reći da li će vakcinacija biti svake ili svake druge godine", rekao je Đerlek.