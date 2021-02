Đerlek: Nadamo se da ćemo do leta početi proizvodnju ruske vakcine

BEOGRAD - Srbija se nada da će u aprilu ili najkasnije do ljeta početi da proizvodi ruske vakcine, ali to zavisi od ruskih stručnjaka, rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsad Đerlek.

"To će odrediti stručnjaci iz Rusije koji već imaju ogromno iskustvo i koji su uspeli da naprave jednu tako kvalitetnu vakcinu kao što je Sputnjik V", rekao je Đerlek povodom najava da će ruski stručnjaci 11. februara posjetiti Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" u Beogradu.

On je naveo da Srbija ima odlične stručnjake, pa sa tog aspekta neće biti problema.

U slučaju da uslovi u Srbiji ne budu zadovoljajavući, Đerlek vjeruje u pomoć stručnjaka iz Rusije kako bi Srbija bila među prvim zemljama van Ruske Federacije koja će proizvoditi prvu registrovanu vakcinu protiv virusa korona na svijetu.

"Iskreno da kažem, rano je govoriti kad će početi proizvodnja. Mi se nadamo što pre jer smo videli u ovoj teškoj situaciji da sve zemlje misle samo o sebi", izjavio je Đerlek za "Sputnjik" i podsjetio da Srbija od "Kovaks" programa, kojem je uplatila ogroman novac za vakcinu i za usavršavanje vakcine, nije dobila nijednu vakcinu.

On je naveo da EU do sada nije pokazala solidarnost o kojoj je pričala, ali da se nada će će imati priliku da to pokaže u drugom dijelu godine.

"Mogu da pohvalim da su Rusija i njen predsednik Putin zaista pokazali jedan veliki gest i humanost, pre svega time što smo dobili određenu količinu vakcina iz Rusije, ali i ponudu, što je velika čast za Srbiju, da možemo koristiti tehnologiju Ruske Federacije i da proizvodimo Ssputnjik V u Srbiji", istakao je Đerlek.

Na pitanje da li su planovi da Srbija proizvodi vakcinu samo za domaće potrebe ili eventualno i za izvoz, Đerlek je rekao da misli da se razmišlja u pravcu da se proizvodi na mnogo većem nivou nego što će biti potrebe Srbije.

"To će zavisiti od odnosa Srbije i Rusije, koliko će se tu uložiti novca, šta želimo da postignemo sa tom fabrikom u kojoj će se proizvoditi vakcina", kaže Đerlek.

On je rekao da smatra da je šteta proizvoditi samo određene količine koje bi bile dovoljne za Srbiju, s obzirom na to da je Srbija već pokazala, kao i lično Vučić, veliku humanost, nudeći komšijama u regionu vakcine koje je dobila Srbija.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u razgovoru sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom naglasio da će Srbija, uz pomoć stručnjaka iz Rusije, izgraditi postrojenja i samostalno proizvoditi vakcine.

Dolazak visoke delegacije Ministarstva zdravlja i drugih važnih institucija iz Rusije planiran je za 11. februar kako bi se na licu mjesta uvjerili sa kakvim potencijalom raspolaže Institut "Torlak".