Djevojčica (14) roditeljima rekla da ju je dostavljač dirao

ZAGREB - Dostavljač mliječnih proizvoda M. M. (37), odjeven u plavo radno odijelo poznate kompanije, nije se uspio kontrolisati kad je ugledao 14-godišnju djevojčicu kako bira čokoladice i žvakaće gume u prodavnici u jednom mjestu u okolini Zagreba, pa ju je 8. decembra 2022. u ranim jutarnjim satima čak u tri navrata rukama dirao po tijelu, da bi ju na kraju pozvao i u svoj kamion.

Cilj mu je bio, smatra tužilaštvo, koje se zajedno s policijom odmah po saznanju uplelo u slučaj, zadovoljiti svoj polni nagon.

Dok je stajala kod police s čokoladicama u društvu prijateljice, 37-godišnjak ju je prvo pomazio po zadnjici dok je prolazio pored nje. Curica se udaljila u pravcu police sa žvakaćim gumama gdje je ponovo, na njen užas, imala bliski susret sa muškarcem kojeg nije poznavala. Tom ju je prilikom u prolazu rukom dirao po zadnjici, a kad je djevojčica došla konačno do kase s ciljem da plati slatkiše i pobjegne od horora, 37-godišnjak je ponovo prošao kraj nje i ovoga puta ju uhvatio za kukove, dirajući je pritom po zadnjici.

Užasnuta djevojčica je po izlasku iz prodavnice pred sobom ponovo ugledala dostavljača koji se njoj i prijateljici obratio tako što ih je, prema optužbi, pozvao u njegov kamion. Curice su to odbile i otrčale niz ulicu. Školarka koju je triput dirao po tijelu požalila se svojim roditeljima, pa je muškarac vrlo brzo lociran te je pokrenuta istraga nakon koje je optužen za bludnu radnju nad djetetom, tačnije za polnu zloupotrebu djeteta mlađeg od 15 godina.

On sve negira. Ispričao je da u navedeni dućan dovozi robu dva puta sedmično i da je prostor dosta uzak, pa u vrijeme kada dostavlja robu bude dosta djece u marketu koja neposredno prije toga dođu autobusom. Pojasnio je i da kada prolazi uz kasu i ako u redu čekaju osobe, da ih često zna rukom pomjeriti kako bi mogao proći. Posebno se to odnosi na djecu, kako je tvrdio, jer "djeca često ne čuju kad ih on zamoli da se pomjere".

"Tako je bilo i toga dana. Nisam nikoga dirao po zadnjici već po leđima. I ne, nisam nikoga zvao da dođe u kamion" branio se odlučno osumnjičeni muškarac.

Prema svemu sudeći, u prilog mu ne idu snimci nadzornih kamera u prodavnici jer se na njima vidi kako u više navrata prolazi kraj 14-godišnjakinje koju hvata za struk i zadnjicu iako je mogao proći drugim putem kroz market, prenosi "Slobodna Dalmacija".

