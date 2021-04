Djevojčica primljena u bolnicu s teškim povredama, policija istražuje slučaj

NOVA GRADIŠKA - U Klaićevu bolnicu u srijedu je prevezena dvogoipodišnja djevojčica koja ima teško nagnječenje mozga, ali i cijele glave.

Na njenoj koži se jasno vide tragovi gnječenja.

Curica je operiaana, ali, kako nezvanično javlja "Index", šanse za preživljavanje su joj male.

Nalazi se na intenzivnoj i priključena je na respirator.

"Tijekom jučerašnjeg dana u Kliniku za dječje bolesti Zagreb dogovorno je u Jedinicu intenzivnog liječenja zaprimljeno dijete (2.5) iz OB-a Nova Gradiška, s obzirom na prirodu i težinu ozljeda vitalno ugroženo, zbog ozljeda nastalih uslijed još neutvrđenih okolnosti. Zbog teških kraniocerebralnih ozljeda nakon dodatne dijagnostičke obrade učinjen je neophodan kirurški zahvat. Dijete je na mehaničkoj ventilaciji uz analgosedaciju, uz kontinuirani monitoring vitalnih funkcija i dijagnostičko praćenje i vitalno je ugroženo", poručio je za "Index" direktor Klaićeve Goran Roić.

Pomenuti portal navodi da su povrede ekstremno teške, a djetetu je, kako javlja "24sata", tijelo puno modrica različite starosti. Drugim riječima, nisu sve svježe, prije nego što je djevojčica dovezena u Klaićevu, nego su vidljivi tragovi prijašnjih povreda.

"Šokirani smo i zgroženi. Ovako nešto nikad nismo vidjeli u našoj bolnici", reklo je novinarima osoblje Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj.

Ljekari, osim što su u potpunom šoku zbog djetetovog stanja, ne mogu shvatiti mehanizam povreda, odnosno nije im jasno šta se dogodilo da je dijete došlo u ovakvom stanju. Sumnjaju da je dijete premlaćeno i da su povrede posljedice toga i, možda, pada.

Ali gotovo je sigurno da samo pad ne bi mogao prouzrokovati ovako teške povrede.

Uz sve vidljivo je i da je dijete zanemarivano jer po cijelom tijelu ima šugu (svrab) koja nije liječena. Samo je izgrebalo cijeli stomačić zbog neizdrživog svraba, a ova kožna bolest upućuje na to da je djevojčice živjela u lošim higijenskim uslovima. Djevojčica, koja je iz okoline Nove Gradiške, najprije je u srijedu ujutro dovezena u Opštu bolnicu Nova Gradiška. Ondje su je ljekari reanimirali i intubirali, a s obzirom na težinu povreda, poslijepodne su je prevezli u Klaićevu i u tom trenutku bila je u komi. Dan kasnije u Klaićevoj joj se stanje još pogoršalo. Obaviještena je i policija te se u četvrtak prijepodne u Klaićevoj čekao njihov dolazak.

Novinari su kontaktirali i direktora OB-a Nova Gradiška dr Josipa Kolodzieja koji je rekao da je dijete u bolnicu donijela majka, a pritom je rekla da je palo i povrijedilo se.

"Ozljede su bile teške, posebno glave, ali bilo ih je i po cijelom tijelu. Nakon što smo pružili prvu pomoć, zbog tih teških ozljeda glave i mozga odlučili smo dijete prebaciti u Klaićevu bolnicu u Zagreb. Ovaj slučaj prijavili smo policiji", rekao je dr Josip Kolodziej.

U policiji potvrđuju da istražuju slučaj.

"Upoznati smo sa slučajem, no u ovom trenutku ne možemo ništa reći o tome kako su ozljede djeteta nastale. U tijeku je krim istraživanje koje bi trebalo dati odgovor na to je li netko ozlijedio dijete i na koji način", rekao je Damir Brezić, službenik za odnose s javnošću PU brodsko-posavske.

Porodica iz koje je djevojčica od ranije je navodno poznata Centru za socijalni rad Nova Gradiška. Dijete je bilo kod udomitelja više od godinu dana, a na zahtjev roditelja Centar ga je vratio u biološku porodicu.

"Razlog udomljavanja bili su nepovoljni uvjeti kod obitelji, a i bolest djeteta. Navodno je riječ o autoagresivnosti djeteta. U obitelji ima još dvoje djece, razlika je po godinu dana. Kako su se uvjeti kod obitelji djevojčice popravili, odlučili smo udovoljiti zahtjevu roditelja i vratiti je iz udomiteljske obitelji. Uz to smo odredili mjeru stalnog nadzora od strane naše socijalne djelatnice, koja im je odlazila u posjet dva puta tjedno. Čuli smo za ozljede djeteta, za sada nemamo informaciju kako su one nastale. Socijalna radnica koja je nadzirala tu obitelj rekla je da ona nije imala spoznaju niti je bilo što upućivalo na to da bi se s djetetom moglo nešto dogoditi", rekao je za "24sata" Branko Medunić, direktor CZSS-a Nova Gradiška.