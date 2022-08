Djevojka preminulog Matijanića opisala kobni dan: "Deset puta smo zvali hitnu"

SPLIT - DORH je objavio da vrši provjere u slučaju smrti novinara Indexa Vladimira Matijanića, a novinarka Andrea Topić i životna partnerica Matijanića opisala je što se sve događalo uoči njegove smrti.

Tvrdi da Hitna pomoć nije htjela hospitalizovati Matijanića.

Topićeva takođe tvrdi da nisu reagovali ni hitna infektološka ambulanta ni dežurni ljekar te da je dva dana prije Matijaniću u bolnici rečeno kako je u Hrvatskoj nestašica lijeka za sprječavanje težih posljedica COVID-a koji se daju pacijentima kao što je on.

Kako je napisala, od hitne su zatražili da Matijanića vode u bolnicu, ali rekli su im da su njegovi simptomi normalno kod COVID-a. Opisuje desetine poziva hitnoj infektološkoj službi i ljekarima koji su, navodi, ostali pri stavu da oboljeli ne treba u bolnicu.

"U splitskoj bolnici su ga pustili da čeka barem dva sata. Rekao je da ima Sjogrenov sindrom i Intersticijsku bolest pluća te sumnju na još dvije autoimune bolesti, i da se zbog toga nije mogao cijepiti", dodaje Topić.

Navodi da je Matijanić 2. avgusta dobio temperaturu i bio pozitivan na koronu. Vozili su ga na hitni prijem na Infektivnom gdje su dva sata čekali na pregled te da mu je rečeno kako nema lijeka.

"Da taj lijek nema KBC Split ni Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević, ali da ga imaju da bi ga možda dali njemu jer je imunološki bolesnik i ima kovid, i da je bila nedavno onkološka pacijentica i da ga ni njoj nisu mogli dati jer ga nema. Tražio je da kažu kako se lijek zove da ga sami potražimo, rekli su da nije važno jer ga nigdje nema. Nismo uspjeli doći do tog lijeka", napisala je.

Matijanić je dva dana imao visoku temperaturu koju su spuštali s lijekovima, a njegovo se stanje rapidno pogoršavalo, navodi.

"Večer prije bio već slab, nije mogao do zahoda lako, užasno bi se uspuhao, hvatao za zidove, umorio u sekundu, svi su govorili da je to normalno. Zvali smo hitnu barem 10 puta u ova dva dana, ako ne i više. Sve s ciljem da ga prime u bolnicu. Liječnik je rekao da Vlado nije imunokompromitiran, čak i da nije imunološki bolesnik jer Dekortin pije samo jedan dan", napisala je Topić.

Na ponovljeni upit da ga prime u bolnicu, Matijanić je dobio odgovor da nema potrebe za tim.

"Ujutro, 5.8. probudio se slabiji nego ikad. Pojeo je pola zobene kaše. Kavu nije takao, čaj isto. Nije mogao jesti ni piti. Nije mogao stajati uspravno. Ni sjediti. Ni ležati. Nije mogao do WC-a. Nazvala sam hitni infektološki, dva puta, nitko se nije javljao, iz treće se javila žena, rekla da je sad stvarno gotovo i da ne može samostalno ni jesti ni na zahod i rekla mi je, citiram, 'nije to za bolnicu, neka piša u lonac kraj kreveta onda prolijte u zahod'", opisala je agoniju kroz koju su prolazili.

Matijanićevo stanje se pogoršalo toliko da više nije mogao ni ustati, ni jesti.

"Zvala sam hitnu opet. Počeo je iskašljavati bronhijalnu sluz, to me zabrinulo: '50 godina, Sjogren, infesticijska bolest pluća, autoimune bolesti, nije se cijepio, treći dan kovida, ne može se pomaknuti nimalo, bol u mišićima neizdržljiva, iskašljava sluz', vlaški sam dodala i 'otežano diše' samo da ga već je*eno vode jer je iz aviona jasno da mu treba stručna pomoć, na što je Vlado slabašno dobacivao 'ma nisam', hitna je rekla 'gospođo to je sve normalno. Jedino ako ne može disati dovozi se u bolnicu'", napisala je Topić.

I daljnji pozivi hitnoj nastavljali su se s odgovorom ljekara da nema potrebe za hospitalizacijom, navodi u svom postu. Kad je Matijanić zamolio da mu daju infuziju, dobio je odgovor da to rade samo u bolnici.

"Kasnije kad su drugi put došli bogami su imali infuziju u torbi, ali je bilo prekasno. On se nije mogao pomaknuti ni centimetra već prvi put kad su bili tu. Niti centimetra. Tehničar ga je morao pomoći privaliti na bok da mu da injekciju. Vlado je pitao zašto se luđački znoji i hladan je, a nema fibru. Tehničar mu je rekao da je to od Lekadola. Posteljina je bila u lokvama. Brisala sam ga ručnikom i maramicama", opisala je Topić.

"Nakon niti dva sata, stojim u kuhinji i čujemo njegovo 'upomoć'. Dotrčavam, vidim da su mu stopala plava, dotičem ih, hladna su, jasno mi je da nema cirkulacije uopće. Lice mu je sivo, kao da nema krvi, ni kisika. Jedva mi govori 'ne mogu disat'. Zovem hitnu da dolaze isti tren i da ne može disati. Sjećaju nas se, kako i ne bi, kažu da će ga sada odvesti u bolnicu", opisala je događaje tog dana.

Dok mu je pakovala stvari za bolnicu, tehničari su stigli i pokušali ga podići na stolicu i odnijeti.

"U to ga jedan tehničar hvata za noge i drži ih u zraku, govori 'ovo će mu podić tlak', ali on postaje sve bljeđi, dovlače ga na lancunu na onu stranu kreveta bliže stolici, vidim da mu je glava klonila u čudan položaj, kao, zabačena je, vičem 'u ovom položaju ne može disat!!', kažu 'ma može', uhvatim ga za ruku, govorim mu da će sve biti u redu, da će ga odvesti u bolnicu, on me pogleda i preokrene oči i zaspe zauvijek", napisala je Topić.

Oživljavali su ga možda i sat vremena, dodaje, ali Matijaniću više nije bilo spasa.

U KBC-u Split provodi se interni nadzor, a DORH je objavio da provodi izvide u slučaju smrti novinara Indexa Vladimira Matijanića.

"Povodom više objava u sredstvima javnog priopćavanja, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu će provesti izvide zbog postojanja osnova sumnje da je, za sada, nepoznata osoba/osobe počinila kazneno djelo nesavjesnog liječenja kojim je prouzročena smrt jedne osobe. Objave u sredstvima javnog priopćavanja se odnose na smrt novinara jednog internetskog portala", objavio je DORH.

Inače, onome tko bude proglašen krivim za kazneno djelo nesavjesnog liječenja prijeti do 12 godina zatvora.

Podsjetimo, ranije je Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova, za Index potvrdio kako će i policija istraživati okolnosti smrti novinara Indexa Vladimira Matijanića.

"Policija se uključila u događaj temeljem saznanja iz pisma koje je objavljeno o okolnostima smrti Matijanića. Sada predstoje konzultacije s Državnim odvjetništvom da se procijeni ima li elemenata kaznenog djela", rekao je ministar Božinović za Index.

Ministar je dodao kako će policija svakako uzeti u obzir i nalaz inspekcije koja je već najavljena iz Ministarstva zdravstva. Ministar Božinović naglašava da će Ministarstvo zdravstva zapravo odraditi stručni dio istrage.