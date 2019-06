Đukanović: Crna Gora pouzdan partner Americi

PODGORICA - SAD će u Crnoj Gori uvijek imati prijatelja i pouzdanog partnera, poručio je večeras u Podgorici crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Đukanović je na prijemu u Ambasadi SAD u Podgorici povodom Dana nezavisnosti rekao da je Vašington u najvećoj mjeri pružao snažnu podršku našim strateškim odlukama kojima je trasiran kurs demokratskog razvoja i evropski i evroatlantski put Crne Gore.

Crnogorski predsjednik je zahvalio američkim partnerima za ukupnu podršku reformskim procesima u Crnoj Gori u cilju unapređenja demokratije, vladavine prava, slobode medija i drugih demokratskih postulata.

"Mi ostajemo posvećen promoter zapadnih vrijednosti, fokusirani na dostizanje standarda savremenih demokratskih društava, na očuvanje multietničnosti i multikulturalnosti naše zajednice i unapređenje kvaliteta života naših građana", poručio je Đukanović.

On je naveo da je to što će Crnu Goru kvalifikovati da bude prva sljedeća članica EU, kad se za to stvore uslovi.