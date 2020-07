Đukanović: Do posljednjeg daha ću se boriti za CPC

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je u intervjuu Prvoj TV rekao da će se do zadnjeg daha boriti za "obnovu Crnogorske pravoslavne crkve". Ocijenio je i da je SPC adut iz rukava Moskve i Begrada kako bi se ponovilo ono što nije uspjelo na dan izbora prije četiri godine.

Vjeruje da će epidemija virusa korona biti narednog mjeseca pod kontrolom, te da ne razmišlja o odgađanju izboora.

"Crnogorska crkva je nestala nakon nestanka crnogorske države, crnogorska država se obnovila 2006. Logično je danas razmišljanje kako objediniti sve pravoslavne vjernike", ocijenio je Đukanović.

"Ova država smatra da raspolaže obimnom dokumentacijom koja govori da je značajna imovina nastala do 1918. godine, izgrađena iz budžeta ili prilozima, a koja ima kulturno-istorijska svojstva morala biti državna. Pa je na krajnje sumnjiv način u katastar upisana na imena nekih privatnih ili javnih lica. Ne želimo niti jednu čašu koja je tuđa, ali nećemo prepustiti nešto što je naše", poručio je Đukanović.

On je kazao da SPC ne vjeruje u svoju argumentaciju.

"Jer da su sigurni u nju, pristali bi da nezavisna sudska instanca dođe do jasne ocjene o tome čija je to imovina", kazao je Đukanović.

Dodao je da je ubijeđen da je SPC u početku krenula sa idejom da odbrani svetinje od države kojoj ta dobra pripadaju, ali da su se sada pojavili drugi zainteresovani.

"To su adrese koje su bile aktivne i na izborima 2016. godine, a sada su te dvije adrese našle na istom poslu, pa su te dvije adrese sada našle da ponovo ono iz 2016. godine. Svjesni su da to ne mogu da urade sa istim igračima, odnosno prosrpskim i proruskim partijama, i izvukli su crkvu kao posljednji adut iz rukava. Zbog toga je vrh SPC bagatelisao dobre ponude sa crnogorskih adresa, jer je sada instruisan od ovih adresa kako bi se promijenila vlast. A kada se to desi, onda nema ni Crne Gore. SPC služi anticrnogorskim interesima i pokušava da se stavi u ulogu nekoga ko je nadređen Crnoj Gori", kazao je Đukanović.

SPC može da bude samo ravnopravna sa ostalim vjerskim zajednicama i ni zarez više od toga, rekao je Đukanović.

Govoreći o formulaciji "ludački pokret", koji je ranije upotrijebio za masovne litije šitom Crne Gore, Đukanović je kazao da ne zna kako bi (drugačije)nazvao one koji ruše državu kojoj žive, i koji ruše svoj dom.

"Vrlo ću uvjereno, do zadnjeg daha, raditi na obnovi Crnogorske pravoslavne crkve", poručio je Đukanović.

Dodao je da ne razmišlja o odlaganju izbora, a da je epidemija definitvo predizborna tema.

"Vidjećemo koliko će ona biti postizborna tema, jer nemamo nagovještaj da ćemo u dogledno vrijeme dobiti adekvatnu terapiju", kazao je Đukanović.

"Epidemija će djelimično i određivati odnos građana prema izborima, ali ću se potruditi da to pitanje ne politiziramo. Svi moramo učiniti sve da je što prije suzbijemo, vjerujem da ćemo narednog mjeseca imati punu kontrolu i zato ne razmišljam o pozivima da se odgode izbori", kazao je Đukanović.