Đukanović: Implementiraćemo zakon o slobodi vjeroispovijesti

PODGORICA - "Završićemo i taj posao tako kako smo naumili, pobijedićemo na ovim izborima, nastavićemo da Crnu Goru vodimo putem daljeg evropskog razvoja, implementiraćemo Zakon o slobodi vjeroispovijesti", rekao je Milo Đukanović.

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prilikom posjete Pljevljima, gostovao je na TV "Pljevlja".

"Ne razumijem one koji su se opredijelili da crkvi odjenu političko ruho i da je uvedu u političku trku. Poštovalac sam onog iskustva koje imamo sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom i logično je da ću prema ulozi crkve u našem društvu uvijek imati potreban senzibilitet i potrebno poštovanje", kazao je on.

On je istakao kako su naučili da se tokom dosadašnjeg političkog iskustva nose sa svim političkim preprekama koje se nadano ili nenadano nađu na putu ostvarivanja evropske budućnosti.

"Sada se našla i crkva i na nama je zadatak da pobijedimo, nama suprotstavljenu političku ponudu pa makar u svom sastavu imale crkvu. Dakle završićemo i taj posao tako kako smo naumili, pobijedićemo na ovim izborima, nastavićemo da Crnu Goru vodimo putem daljeg evropskog razvoja, implementiraćemo Zakon o slobodi vjeroispovijesti", poručio je Đukanović.

On će, kako je kazao, garantovati svakoj vjerskoj zajednici potpuno ravnopravan status u crnogorskom društvu.

"Imaće priliku naravno svaka od njih da se registruje, ona koja to želi moći će da egzistira i kao neregistrovana jer to predviđa zakon sa značajno manje prava u odnosu na one koje su registrovani ali to je već stvar njihovog izbora. Bili registrovani ili ne, moraće da budu odgovoran subjekt crnogorskog društv"”, naglasio je Đukanović.

"Što prije to shvate, to bolje po njih", dodao je on.

Đukanović je kazao da ukoliko to ne budu neki od njih shvatali i ako budu nastavili da prkose državi ili da rade na štetu države, da će se to uvijek, "naravno završiti na štetu onog ko se opredjeljuje da šteti državi u kojoj živi i u kojoj želi da razvija svoju djelatnost".

Komentarišući Zakon o slobodi vjeroispovijesti, kazao je da je zakon trebao Crnoj Gori, taj Zakon koji Crna Gora treba da donese nakon pola veka trajanja prethodnog Zakona.

"Prethodnog Zakona koji je donesen u doba komunističkog razvoja Crne Gore, gdje je bilo potpuno jasno kakav je bio tada odnos prema crkvi. Dakle, ukoliko Crna Gora želi da bude dio pravnog sistema Evrope i ukoliko želi da obezbjeđuje prava svojim građanima u skladu sa standardima Evrope", kazao je on.

Zakon je, kako je rekao, tretirao pitanje vjerskih sloboda i pitanje pravnog položaja vjerskih zajednica.

"Po mom uvjerenju i danas sa svim mojim iskustvom kroz koji smo prošli u Crnoj Gori, taj zakon treba, dobro je da je donesen i dobro je da će biti implementiran u narednom periodu. Od strane crkvenih velikodostojnika u Crnoj Gori ste mogli čuti više puta kritiku na moj račun, kako eto nijesam vjernik, pa će biti valjda da sam zbog toga nešto hendikepiran", rekao je Đukanović.

On je dodao da je neko ko je jako veliki poštovalac istorije Crne Gore uključujući i onaj dio istorije koji pravoslavna crkva ima u Crnoj Gori, prenosi "In4s".

"Dakle, poštovalac sam pravoslavne crkve koja je jako doprinosila uspjesima Crne Gore u nekom prethodnom periodu. Poštovalac sam onog iskustva koje imamo sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom", zaključio je Đukanović.