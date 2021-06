Đukanović: Izbori tek ako "rearanžiranje" Vlade ne uspije

PODGORICA - Crnogorski predsjednik Milo Đukanović rekao je da bi novi izbori u Crnoj Gori mogli da budu raspisani tek ukoliko ne bude uspjelo "rearanžiranje" Vlade.

On je rekao da eventualnim padom aktuelne Vlade po automatizmu neće biti raspisani izbori.

"Nakon eventualnog pada Vlade, moglo bi da dođe do rearanžiranja, odnosno izbora nove i ako to ne bi ne urodi plodom, tek tada bi se išlo na nove izbore", rekao je Đukanović novinarima u Baru.

On kaže da je po njegovom tumačenju Ustava moguće da u toku jednog mandata parlamenta dođe do promjene mandatara za sastav vlade i da to ne znači raspisivanje novih izbora.

"To znači vraćanje mandata predsjedniku države, a procedura dodjele tog mandata odvijala bi se kao i u prvom navratu. Kada se formira parlamentarna većina od najmanje 41 poslanika, ta većina obraća se predsjedniku države da joj dodijeli mandat", pojasnio je Đukanović.