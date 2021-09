Đukanović: Moskva i RPC, preko Beograda i SPC, destabilizuju Crnu Goru

PODGORICA - Predsjednik Crne Gore Milo Đukanovoić ponovo je danas optužio Rusiju i Rusku pravoslavnu crkvu (RPS) za revizionizam i destabilizaciju Crne Gore u, kako se navodi, pokušaju da udovolji “imperijalnim ambicijama” zvanične Moskve i “velikosrpskim ambicijama Beograda”.

Povod je poslednja izjava mitropolita ruske crkve Ilariona, da su postupci crnogorskog šefa države, “usmjereni na stvaranje sukoba u zemlji, kao i ometanje ustoličenja mitropolita Joanikija - sramotu Crne Gore”.

U saopštenju iz Kabineta crogorskog predsjednika, dostavljenom i Tanjugu, navodi se da, uprkos blistavoj tradiciji prijateljskih odnosa, “aktuelna ruska vlast i vrh Ruske crkve nastoje destabilizovati Crnu Goru i skrenuti je s puta evropskih integracija”.

Ilarion je za TV Rusija24 sinoć izjavio da je “Sramota za Crnu Goru što je na njenom čelu lider koji nije u stanju da ujedini stanovništvo, koji radi na tome da dođe do podjela, konflikata. Bruka je bila i to što srpski patrijarh, koji je došao kako bi ustoličio mitropolita, nije mogao mirno da dođe do Cetinja jer su pristalice Ðukanovića angažovali ljude koji su ga u tome sprečavali”.

Iz kabeta Ðukanovića poručuju da “ove najnovije izjave mitropolita Ilariona, i (ranije) ministra Lavrova samo potvrđuju otvoreno miješanje Rusije u unutrašnja pitanja Crne Gore”.

“I to na vrlo grub i neprimjeren način od tako visokog crkvenog velikodostojnika u odnosu prema šefu države tradicionalno prijateljske prema Rusiji, kome je koliko prošle godine povodom vaskršnjih praznika poželeo dobro zdravlje, pomoć od Gospoda i blagosiljao njegove uspjehe u misiji koju obavlja”, navodi se u saopštenju.

Ilarion se, tvrde, “napadno trudi da se prikaže kao zaštitnik interesa ogranka SPC u Crnoj Gor”, a da je navode u julu 2011. tokom posete Podgorici na sastancima sa crnogorskim zvaničnima iza zatvorenih vrata, govorio sasvim drugačije, odnosno da je govorio “o mogućem modelu ustrojstva SPC u našoj zemlji”.

Mitropolit Ilarion je, kažu, svega par dana nakon ministra spoljnih poslova Ruske Federacije Sergeja Lavrova, “na približno isti način grubo zamijenio teze i cinično komentarisao nedavne događaje nasilnog ustoličavanja mitropolita crnogorsko-primorskog SPC na Cetinju”.

“Time je, između ostalog, dodatno potvrdio otvoreno priznanje ministra Lavrova da Ruska crkva služi državnim interesima Ruske Federacije u inostranstvu. Potvrđuje se da su oni u odnosu na našu zemlju i anticrnogorski i antipravoslavni”.

Za nedavni komentar Lavrova o događajima na Cetinju, povodom ustoličenja mitropolita SPC Joanikija, kažu da je bio “ispod nivoa” šefa diplomatije jedne Rusije i njegovog renomea lično”.

Ocjenjuje se da je reč o “nastavku otvorene agresije Moskve prema Crnoj Gori”, koje se, kako navode, gleda i kroz “najdrskije plasiranje izmišljotina”, čak na kanalu Odeljenja za spoljne crkvene odnose Ruske pravoslavne crkve, kao što je prenošenje izjave “nekog episkopa Crkve Srbije” da na nedavnim događajima na Cetinju nije bilo ni 500 ljudi, koji su govorili loše srpski i da su Albanci.

Demantujući te navode, iz Kabineta kažu da je to “najobičnija podvala”, te da je “4. i 5. septembra na protestima bilo više hiljada Cetinjana i drugih građana Crne Gore, i da su uglavnom govorili crnogorski, ali je bilo i onih koji govore srpski, i da su svi bili jedinstveni u odbrani dostojanstva prijestonice i svoje države Crne Gore”.

“U odnosu na paralele koje (Ilarion) Alfejev pravi između crkvenih pitanja u Crnoj Gori i Ukrajini, napominjemo da crkveno pitanje u Crnoj Gori nije nastalo sada, pre nekoliko godina, ili decenija, već da je pre jednog vijeka otvoreno upravo nekanonskim ukidanjem domicilne autokefalne Crnogorske pravoslavne crkve, što se u Moskvi veoma dobro zna.

U saopštenju se navode još neke izjave mitropolita Ilariona iz prošlosti i tvrde da ni “100 godina od osnivanja SPC, te prisustva ogranka u Crnoj Gori, većina pravoslavaca u našoj zemlji, prema poslednjim istraživanjma 57 odsto, ne identifikuje se sa jurisdikcijom Patrijaršije iz Srbije”.

“Ne iz dogmatskih razloga, kao što to nije bio slučaj ni u Ukrajini prema Moskovskoj patrijaršiji, nego zato što većina pravoslavaca Crne Gore ne želi da slijedi etnofiletističku jeres i imperijalne ciljeve Beograda ili Moskve, ciljeve protivne i jevanđeljskoj i soteriološkoj misiji Svete Pravoslavne Crkve”, stoji u saopštenju iz Kabineta crnogorskog predsednika.

Podsjećaju da su Lavrov i Ilarion u razmaku od pet dana ovog mjeseca izjavili isto: “da je Crnogorska pravoslavna crkva dio Srpske pravoslavne crkve”.