Đukanović: Nadam se da će Milatović pravilno pročitati poruku birača

Bivši predsjednik Crne Gore i bivši predsjednik DPS Milo Đukanović izjavio je danas da je Crna Gora u potpunosti ruinirana u protekle četiri godine i da smatra da su lokalni izbori u Podgorici indikativni jer, kako navodi, govore da vladajuće partije sa državnog nivoa nemaju većinu u glavnom gradu.

"Ne samo da nemaju većinu, nego su svi zajedno na 42 odsto. To je ozbiljan pad. I drugo - strmoglavo su pali neki novi i navodno proevropski subjekti. Prije dvije godine, u Podgorici su PES i Demokrate imali oko 33 odsto. Sada oko 21 odsto. Na parlamentarnim izborima, ojačani jednom beznačajnom partijom kakva je URA, koja ima oko tri-tri i po procenta, imali su 46 odsto u Podgorici. Na ovim - 21. Izgubili su 25 procentnih poena. To je strmoglav pad tih politika", poručio je on, prenosi Tanjug.

Na početku smo očekivanog procesa otrežnjenja javnosti i konsolidacije građanske Crne Gore, kazao je Đukanović u Budvi u okviru bezbjednosnom foruma 2BS, prenosi podgorički portal Analitika.

"Čista je slika i neće da je vidi onaj ko nema hrabrosti da napravi ozbiljne poteze. A ko nema hrabrosti - tu nema ni 'd' od državnika. Tu šansu imao je Spajić prošle godine - PES je imao 23, DPS 21, više nego dovoljno za većinu, i to da se vlast vrši ne četiri, nego osam godina. Ali on nije imao hrabrosti. Međutim, Milatović je sada pred istim tim iskušenjem. I njemu je slika jasna. On ne vidi svoju budućnost sa velikosrpskim nacionalizmom Mandića i Kneževića. Posvađan je sa svojim dojučerašnjim kolegom Spajićem. Njemu je jasno sa kim može da sarađuje", rekao je Đukanović.

Ostaje, kaže, da se vidi da li Milatović ima hrabrosti da povuče taj potez.

"Hajde da ne budem potpuno otvoren, ostavljam nadu da će pravilno pročitati poruku birača", kazao je, između ostalog, Đukanović.

