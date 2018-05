Đukanović: Stiglo priznanje da je spreman atentat na Mandića

PODGORICA - Šef poslaničkog Kluba Demokratskog fronta (DF) u Skupštini Crne Gore Milutin Đukanović izjavio je danas da je Drago Pajković iz Berana, kao okrivljeni na jednom suđenju, jasno saopštio da je pripreman teroristički akt i da su inspektori crnogorske policije tražili od njega da izvrši atentat na lidera DF-a Andriju Mandića.

"Taj monstruozni čin bacanja bombe na kuću Mandića značio bi ubistvo njegove supruge, djece i majke. Takođe, bacanje bombe na Mandićev automobil značilo bi likvidaciju njegovih saradnika", istakao je Đukanović.

Poslanik DF-a je na konferenciji za novinare istakao da se Specijalno državno tužilaštvo uopšte ne bavi tim slučajem.

On je istakao da Demokratski front i Nova srpska demokratija (NOVA), čiji je predsjednik Andrija Mandić, očekuju reagovanje nadležnih državnih organa, "unaprijed znajući da će to prećutati".

Beranac Drago Pajković (43) juče je pred vijećem Višeg suda u Podgorici negirao krivicu za pokušaj ubistva policijskog inspektora Marka Drobnjaka (45) i razbojništvo na štetu Branke Kruščić koje je, prema optužnici, počinio 10. novembra prošle godine u Podgorici.

"U jednom momentu neko mi je prišao s leđa i udario me po vratu nekim predmetom. Kad sam se pribrao, vidio sam da je to Marko Drobnjak koji me je presretao od septembra, tražio da prodajem drogu za njega, da bacam eksploziv na kuću i vozilo Andrije Mandića, a kako sam to odbio, namjestio mi je batine i prijetio da će me poslati u zatvor, što je i uradio", naveo je Pajković.