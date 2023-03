Đukanović ili Milatović - da li će dijaspora odlučiti izbore

Završava se kampanja za predsjednika Crne Gore. U svoju pobjedu ubijeđeni su i kandidat pokreta "Evropa sad" Jakov Milatović i aktuelni predsjednik i lider DPS-a Milo Đukanović.

Docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu Despot Kovačević kaže da je Đukanović kampanju u drugom krugu usmjerio na glasače iz inostranstva, ali da nije siguran koliko ta tema može da promijeni trku. Poručuje i da tema stvaranja neprijatelja spolja, prije svega iz Srbije, ne radi posao.

U izbornoj noći Đukanović je, čini se, trku usmjerio na nove "rezervoare" glasova, a ključna posljednjih dana je dijaspora. Čuli smo apele Crnogorcima koji žive u inostranstvu da dođu u zemlju i glasaju.

Iz DPS-a i optužbe da se sprečavaju da iskoriste biračko pravo. Despot Kovačević kaže da je u izbornoj noći pokrenuta ta nova tema, koje nije bilo u prvom krugu, a to su upravo glasači iz inostranstva.

"Đukanović je te noći govorio o novim rezervoarima, ali iz njegove kampanje i dana posle tog prvog kruga pokazalo se da su to birači iz inostranstva, odnosno dijaspora koja u velikom broju boravi u drugim zemljama EU ili Zapada", dodaje Kovačević.

Ističe da je došlo do zanimljive trke u drugom krugu, gdje je Đukanović kampanju usmjerio upravo prema tim biračima, kao i da je odlazio u Njemačku u posetu.

"U prvom krugu to nismo videli. Milatović je vodio svoju kampanju, a ovaj put Đukanović je usmerio kampanju na jednu temu koja je, po mom sudu, za njega mnogo važnija, a Milatović se uključio u tu temu", navodi Kovačević za RTS.

S druge strane, Milatović poručuje: "Vi niste glasački resurs ili rezervoar." Podsjeća da je i on bio godinama van domovine zbog, kako kaže, politike koju je vodio Đukanovićev režim. Govoreći o tome koliko Milatović može da računa na te glasove, Kovačević kaže da nije siguran, ali pretpostavlja da može da ima neke glasove građana Crne Gore koji žive u regionu.

"Nisam siguran koliko može da računa na te glasove, on nema s njima uspostavljene odnose kakve su imali DPS i Milo Đukanović u ranijem periodu, ali ono što je Milatović pokušao jeste da se obrati pismom dijaspori i kaže da je on bio deo te dijaspore, da su oni napustili svoju zemlju upravo zbog vlasti DPS-a", dodaje Kovačević.

Ne znam koliko je to uspješno, ali nisam siguran ni koliko ta tema može da promijeni trku, poručuje Kovačević.

"Videćemo koliko će zaista tih građana doći na izbore u drugom krugu i da li to može da menja neke odnose u odnosu na prvi krug, pre svega na taj zbir koji se računa za Milatovića i s druge strane rezultat Đukanovića", naglašava.

Prolazi li antisrpska retorika

Đukanović govori da su Milatović, Bečić i Andrija Mandić agenti srpskog svijeta. Na pitanje da li i dalje takva retorika može da utiče na krajnji rezultat, Kovačević kaže da ta tema "više ne radi posao".

"Prvi krug izbora je pokazao da je ta tema identitetska i da stvaranjem tog neprijatelja spolja, pre svega iz Srbije, ne radi posao kako se kaže u tim kampanjama. Dakle, nije to uspešna priča i ta tema nije više prioritetna. Građani Crne Gore su u velikoj meri pokazali da ih zanimaju socioekonomske teme", ističe Kovačević.

Ukazuje da je Đukanović u intervjuu imao težak rečnik i da je pokušao da objasni šta se dešava.

"Ono što je on rekao – kada saberemo glasove iz prvog kruga, vidimo da je srpski svet tih 60 odsto u Crnoj Gori, što naravno pokazuje još jedan njegov poraz. Poraz njegove politike na kraju krajeva", poručuje Kovačević.

Matematika kaže da ukoliko Milatović ponovi rezultat iz prvog kruga, uz podršku svih koji su tada zaokružili Mandića i Bečića, može da očekuje čak 60 odsto glasova. Demokratski front je, na primjer, partija desnice, Milatović je oko centra. Govoreći o tome da li će birači poslušati lidere partija, Kovačević objašnjava da je "Milatović jedna nedefinisana grupa", kao i da je "Evropa sad" pokret koji je imao projekat u bivšoj vladi i ekonomiju u fokusu.

"Ne možemo njih još ideološki svrstati bilo gde, ali ono što je upitno, koliko je zaista ideologija važna u svim ovim izborima, a ono što je sigurno – Milatović je okrenut Evropskoj uniji, što svakako znači i evropskim partnerima. Da li je to sličnost i može li doći do prelivanja, čini mi se da je za većinu birača Demokratskog fronta prvi zadatak i želja da pobede Mila Đukanovića bez obzira na to ko je protivkandidat. Ovaj put je Milatović, koji je njima možda i blizak politički na određeni način, ali ne u potpunosti", kaže Kovačević.

Kome odgovara veliki, a kome mali odziv birača

Đukanović poručuje da je, kakva god da bude izlaznost, ubieđen u pobjedu. Kome odgovara veliki, a kome mali odziv birača? Kovačević ističe da je teško dati odgovor na to pitanje.

"Suštinski možemo reći da odgovora onome čiji birači izađu, ali ono što je jako važno i što možemo primetiti iz prvog kruga, pa i odnosa kandidata – mnogo veću mogućnost rasta broja glasova ima Milatović, dok Đukanović ima mali prostor za rast broja birača od onih koji su izašli u prvom krugu. Ko su ti drugi ljudi, odnosno apstinenti, pretpostavljamo da se radi o svim ovim građanima o kojima se govori iz inostranstva i da je njih oko 150.000", dodaje Kovačević.

Kaže da je pitanje koliko će njih doći u Crnu Goru na glasanje i da su informacije sa terena da nema puno tih dolazaka.

Večeras je zakazana TV debata dva predsjednička kandidata, a Kovačević kaže da bi ona mogla da usmjeri određene politike i da dâ podsticaj kandidatima, ali da nije siguran da takve debate mogu da odluče izbore.

Kome je crkva dala podršku

Vreme je da Đukanović ode u penziju, u finišu ocjenjuje mitropolit Joanikije. Kovačević kaže da se crkva u prvom krugu nije miješala i da nije podržala nijednog kandidata.

"Rekla je da ima svoje stavove i podržala promene koje se dešavaju u Crnoj Gori i stala je na stranu svih tih kandidata. Ovog puta takođe nije se izjasnila za kog je kandidata, ali ono što je sigurno, nisu za Đukanovića, što znači automatski da su za Milatovića", dodaje Kovačević.

"Mitropolit Joanikije je u tom intervjuu upravo rekao da je vreme da dođe do smene generacija u crnogorskoj politici i da Đukanović ode, što čini mi se oseća i većina građana, a mitropolit je svakako jedan od onih koji predstavljaju veliki broj građana Crne Gore", naglašava Kovačević.

Kakva se noć očekuje nakon izbora

Na pitanje kakvu noć možemo da očekujemo poslije zatvaranja birališta u Crnoj Gori, Kovačević naglašava da je uvijek tema u Crnoj Gori šta će se desiti poslije izbora i da li će se izbori završiti sa proglašenjem rezultata.

"Ja verujem da hoće, čini mi se da ne postoji ni kritična masa, ni toliki problemi u društvu, da su se taj jaz i ta polarizacija u društvu smanjili", ističe Kovačević.

Ukazuje da se to vidjelo i u prvom krugu izbora, koji je bio demokratski, fer i slobodan.

"Drugi krug je ipak u kampanji doneo zaoštravanje situacije, ali meni deluje da bi izbori mogli da se završe mirno, a najbolje da se završe demokratski i da pobedi onaj ko ima više glasova građana Crne Gore", zaključuje Kovačević.