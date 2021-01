Đukanović nakon vanrednog kongresa DPS: Radimo na brzom konsolidovanju

PODGORICA - Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je večeras, poslije vanrednog kongresa Demokratske partije socijalista (DPS), na kojem je ponovo izabran za lidera stranke, da DPS nije pokolebao rezultat parlamentarnih izbora i da rade na tome da se brzo konsoliduju.

On je na konferenciji za novinare poslije završetka devetog vanrednog Kongresa DPS, poručio da je to bila prilika da se podsjeti na rezultate stranke i razgovara o greškama i slabostima koje su je dovele do sadašnje pozicije.

DPS u kojoj god ulozi bila, kako je rekao, nosi posebnu odgovornost za Crnu Goru.

"Jer mi smo ona vodeća politička snaga koja je donijela nezavisnost i koja je državu izvela na pravi put - EU i NATO, tako da imamo posebnu odgovornost za očuvanje tekovina Crne Gore", kazao je Đukanović.

On je poručio da u DPS snažno vjeruju u građansku Crnu Goru, kao i da su odlučni da se suprostave nacionalističkim napadima, prenosi RTCG.

Predsjednik DPS je ocijenio da su u toj partiji napravili kadrovske promjene koje ulivaju povjerenje.

"Novi ljudi u vrhu stranke treba da obezbijede novo lice, napravili smo kadrovski zahvat koji uliva povjerenje, da ćemo sa energijom mladih ljudi dobiti ono što se pokazalo kao deficit na izborima 30. avgusta. Dobili smo umjesto zamjenika četiri potpredsjednika, na neki način smo se vratili starom rješenju. Dobili smo vrijedne i dokazane ljude na tim mjestima", rekao je Đukanović.

Odbacio je spekulacije da je kadrovskim promjenama, krivica za izborni rezultat, prebačena na dosadašnjeg zamjenika predsjednika i bivšeg premijera Duška Markovića.

Ðukanović je ocijenio da je riječ o stalnim pokušajima da se osvježi priča o navodnim skrivenim sukobima u vrhu DPS, kao i da je cilj dijela javnosti slabljenje te stranke.

"Moram razočarati one koji su sami razočarani kadrovskim promjenama u DPS-u. Kada i napravite dobar rezultat, što je 35,7 odsto glasova, a kada ne pogodite cilj, da ostanemo vlast, apsurdno je nekom objašnjavati da je to nezapamćen obim promjena u vrhu partije u cijelom parlamentarnom životu Crne Gore", poručio je Đukanović.

On je poručio da je optimista po pitanju rezultata izbora u Nikšiću, gdje DPS, kako navodi, može da ide do pobjede.

"Mislim da smo postavili dobru platformu za djelovanje. Uvjeravam vas da će doći do rasta rejtinga u Nikšiću", kazao je lider DPS i dodao da izbore u Nikšiću "obilježava i miješanje aktera van Crne Gore".

"Već je danas jak upliv sa vancrnogorskih adresa, ali razočaraćemo ih, DPS može da ide do pobjede u Nikšiću, što će biti snažan impuls našem djelovanju na državnom planu", poručio je Đukanović.