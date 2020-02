"Đukanović ne odustaje, moguća eskalacija sukoba u Crnoj Gori"

BANJALUKA - Jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) u Crnoj Gori Nebojša Medojević ocijenio je da ta zemlja na ivici građanskog rata i da je tamo na sceni određena vrsta crnogorskog nacizma.

Medojević je izrazio uvjerenje da bi moglo doći i do eskalacije sukoba, jer predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ne odustaje od svojih planova.

On je ukazao da se otvoreno poziva na nasilje i obračun sa srpskom nacionalnom zajednicom, ali i sa svima koji ne prihvataju ideologiju aktuelnog predsjednika Mila Đukanovića.

"Bojim se da bi moglo doći do eskalacije sukoba, jer Đukanović ne odustaje od svojih planova. Pogledajte samo šta se dešava. Sve prisutnije je fizičko nasilje koje sprovode “crnogorske patriote”. Nazivaju sebe patriotima, ali njihovo ponašanje ima odlike fašizma. Taj crnogorski nacizam je sve primjetniji i sve opasniji. Oni žele da riješe srpsko pitanje i to po modelu NDH. Sve to je posljedica Đukanovićevog jezika mržnje, jer nas naziva neprijateljima i govori o nekakvim velikosrpskim planovima. Krenuo je u obračun sa pravoslavnim hrišćanstvom. Želi nacionalizovati crkvenu imovinu, zabraniti rad SPC i ozvaničiti postojanje jedne sekte koja neće biti ni pravoslavna, a ni katolička, već će predstavljati jedan kamičak koji mu nedostaje u zaokruživanju tog nekakvog novog crnogorskog identiteta. Želi da istorija Crne Gore započne sa njim. Zato mu i smeta Crkva koja je u stvari reprezent duhovne vertikale postojanja Crne Gore", rekao je Medojević za "Glas Srpske" i dodao:

"Prije nekoliko dana njegove pristalice su bez ikakvog povoda pretukle jednog mladića u centru Podgorice. Pristalice vladajućeg DPS-a iz Nikšića slikale su se salutirajući nacističkim pozdravom. Iz nadležnog tužilaštva je saopšteno kako tu nema elemenata krivičnog dijela. Znači na sceni je određena vrsta crnogorskog nacizma. To je vrlo opasno, jer oni otvoreno pozivaju na nasilje i obračun sa srpskom nacionalnom zajednicom, ali i svima onima koji ne prihvataju Đukanovićevu ideologiju. Pokušavam ukazati na tu veoma opasnu fašizaciju društva. Ona se javlja prvi put nakon 1941. Tada je jedan broj Crnogoraca podržao italijansku okupaciju. Sada se ponovo pojavljuju ti nacistički pokreti čije pristalice pjevaju Tompsonove pjesme. Oni sve otvorenije prijete Srbima da će se obračunati sa njima. Sve to je potaknuto i sponzorisano od strane vlasti, službi i tajkuna. U takvim okolnostima je vrlo teško održavati mir i stabilnost. Zbog svega, rejting DPS-a je značajno pao, jer ljudi neće da postanu katolici, da umjesto pravoslavlja prihvate katolicizam i Vatikan kao duhovni centar".

On je ocijenio da je Crna Gora danas "mafijaška i privatna država", odnosno da je "Kolumbija na Balkanu i zemlja koja predstavlja izvor nestabilnosti u regionu".

"Godinama na ovim našim prostorima funkcioniše balkanska konfederacija kriminala. Crna Gora je sjedište najmoćnijeg narko-kartela u Evropi i svjetske službe bezbjednosti znaju za to, ali su to do sada tolerisale", rekao je Medojević.

On je napomenuo da je Đukanović sada postao ozbiljan problem, te da je uvjeren da će ga iz Vašingtona uskoro označiti kao osobu koja je opasna po američku nacionalnu bezbjednost, a sve zbog, kako je rekao, veza sa meksičkim i kolumbijskim narko-kartelima.

"Od početka devedesetih on kontroliše šverc cigareta, droge i oružja. Sve to ide preko teritorije Crne Gore. Ključna karika u tim radnjama je režim i službe bezbjednosti. Kada se “sabere” 30 godina nije teško zaključiti o kolikim enormnim količinama novca se radi. Ta lojalnost zapadu i NATO-u ga je do sada čuvala od krivične odgovornosti. Ali, kao što sam već rekao, neke stvari u svijetu se mijenjaju. On više nije toliko potreban Zapadu i sve više se u tim istim zapadnim zemljama o njemu piše kao o kriminalcu i diktatoru", rekao je Medojević.

Medojević je istakao i značaj podrške Republike Srpske u borbi za crkvenu imovinu, jer je Crna Gora uvijek bila zemlja u kojoj se branilo pravoslavlje i pravo na taj identitet.