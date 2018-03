Đukanović predao kandidaturu

PODGORICA - Predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista /DPS/ Milo Đukanović predao je danas Državnoj izbornoj komisiji kandidaturu.

Đukanović je poručio da je sa više od 60.000 potpisa građana, skupljenih u rekordno kratkom roku, potvrđena moć infrastrukture DPS-a i zahvalio svima koji su podržali njegovu kandidaturu.



Lider DPS-a je ponovio da očekuje pobjedu u prvom krugu izbora koji su, kako je naglasio, ponovljeni plebiscit o strateškom pravcu razvoja Crne Gore.



"Danas je Crna Gora pred novim iskušenjima. Politika koju ja personifikujem ima kapacitet poštovanja prema istorijskim vrijednostima i da napravi nova ostvarenja i pravilno odabere strateški put zemlje. I u narednom periodu želimo da obezbijedimo evropski kvalitet života svih naših građana", rekao je Đukanović nakon predaje kandidature.



On je podsjetio na rezultate vlasti pod njegovim vođstvom i dodao da očekuje da će Crna Gora dinamizirati reforme koje će voditi ka većem standardu svih građana.



"Sve to će nas odvesti ka članstvu u EU. Kampanju ćemo okončati u kratkom roku i Crnoj Gori donijeti još jednu pobjedu u prvom krugu", poručio je Đukanović.



Đukanović svoju kampanju počinje u srijedu, 28. marta, iz rodnog Nikšića.



Potpise za predsjedničku kandidaturu do sada su predali Hazbija Kalač, Vasilije Miličković, Marko Milačić, Draginja Vuksanović i Dobrilo Dedeić. Kandidat najvećeg dijela opozicije Mladen Bojanić najavio je da će to uraditi sutra u 12.00 časova. Liste se mogu predati do 26. marta.



Predsjednički izbori biće održani 15. aprila, a pratiće ih posmatračka misija OEBS-a.