Đukanović priznao poraz, čestitao pobjedu Milatoviću i ignorisao novinare

Kandidat DPS-a Milo Đukanović izgubio je danas u drugom krugu predsjedničkih izbora u Crnoj gori od lidera "Pokreta Evropa Sad" Jakova Milatovića

Đukanović je priznao politički poraz i čestitao večeras na konferenciji za medije u svom izbornom štabu Jakovu Milatoviću pobjedu na izborima.

"Crna Gora je izabrala i ja taj izbor poštujre. Želim mu da bude uspješan predsjednik jer ako on bude uspješan to znači da će i Crna Gora biti uspješna. Takođe želim da se zahvalim svim građanima Crne Gore koji su meni dali povjerenje. Svaki taj glas zaista cijenim, isto kao i posljednjih 30 godina", rekao je on.

On je dodao da sačuvati povjerenje 160.000 glasova tokom 30 godina nije ni malo lako.

Prisutni u štabu su u to vrijeme pjevali, skandirali ime odlazećeg predsjednika te bukom nisu dozvoljavali novinarki podgoričkih Vijesti da postavi pitanje.

a svaki pokušaj da postavi pitanje odjekivali su uzvici negodovanja i pjesma "Oj lijepa majka zoro".

Đukanović ni na koji način nije pokušao da ih umiri, a onda je u jednom trenutku rekao da će vjerovatno biti još vremena da odgovara na pitanja novinara, okrenuo se i otišao.