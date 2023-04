Đukanović više nije ni na čelu DPS-a

Glavni odbor Demokratske partije socijalista (DPS) prihvatio je ostavku dosadašnjeg predsjednika Mila Đukanovića, a za vršioca dužnosti postavljen je Danijel Živković.

To je odlučeno na sjednici Glavnog odbora (GO) DPS-a koja je danas održana u Podgorici, prenose Vijesti.me.

Živković će ulogu vršioca dužnosti obavljati do neposrednih izbora ili kongresa partije.

Podsjećamo, Đukanović se na čelu DPS-a nalazio od 1998. godine. On je ranije najavio da će se povući sa čelnog mjesta u partiji.

Tada je naveo da će članstvo na neposrednim izborima, između novozainteresovanih kandidata izabrati novog predsjednika DPS, 60-90 dana nakon parlamentarnih izbora koji su zakazani za 11. jun, prema "statutarnoj odluci" GO.

Nije jasno hoće li ti izbori, nakon ostavke Đukanovića, biti održani prije parlamentarnih izbora, za šta bi GO morao da donese novu statutarnu odluku.

Đukanović je u nedjelju, kao kandidat DPS-a, izgubio u drugom krugu predsjedničkih izbora u Crnoj Gori od lidera "Pokreta Evropa Sad" Jakova Milatovića.

Tadašnji lider DPS-a priznao je politički poraz i čestitao Milatoviću pobjedu na izborima.

"Crna Gora je izabrala i ja taj izbor poštuje. Želim mu da bude uspješan predsjednik jer ako on bude uspješan to znači da će i Crna Gora biti uspješna", rekao je on.