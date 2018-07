Đurić: Ako uhapšeni ne budu pušteni do večeras, dijaloga neće biti

BEOGRAD - Ukoliko petorica uhapšenih u opštini Gnjilane do večeras ne budu oslobođeni, dijaloga neće biti "za dugo vremena", poručio je danas direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Ðurić.

On je istakao da je to i poruka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kao i da su predstavnici Evropske unije već obaviješteni o tome, ali da još nema nikakvog odgovora.

Ðurić je, na vanrednoj konferenciji za novinare, rekao da je kosovska policija uhapsila u opštini Gnjilane načelnika Kosovsko-pomoravskog okruga Radovana Stojkovića, direktora Filijale NSZ Jovana Denića, kao i Nenada Stojanovića, pripadnika Vojske Srbije, koji živi na KiM, a radi u Vranju.

Takođe, uhapšeni su i braća Aleksandar i Predrag Ðorđević, jedan aktivni i jedan penzionisani pripadnik MUP.

"Napad je izvršen na brutalan način, po oprobanom scenariju albanskih ekstremista, potpuno suportno svemu što je dogovoreno na poslednjem sastanaku Vučića i Federike Mogerini, kada je jasno i nedvosmisleno dogovoreno da se ovakve stvari neće dešavati, a Albanci preuzeli obavezu da će se prema našim ljudima ophoditi sa poštovanjem, što je prisustvom garantovala i Mogerini", rekao je Ðurić.

Kako je rekao, petorica Srba su uhapšena zbog verbalnog delikta i to u trenutku kada se u Londonu sastaju premijeri regiona, da razgovaraju o miru.

"Jedini njihov greh je što su se verbalno suprotstavili formiranju vojske Kosova", rekao je Ðurić.

Prema njegovim riječima, jutrošnji napad pokazuje da je sporazum u Briselu između Federike Mogerini i predsjednika Srbije pogažen od strane Albanaca.

Ðurić kaže da su petorica Srba uhapšeni samo zato što su Srbi, sa ciljem da se demonstrira sila.

"Za mene je to kukavičluk, bestijalnost, bezobrazluk i nerazumno ponašanje. Vrlo jasan želim da budem, do večeras najhitnije moraju da budu pušteni, inače nikakvog dijaloga za dugo dugo vremena više neće biti", istakao je Ðurić i dodao da je to obaveza i odgovornost EU, jer je Mogerini garant onoga što je dogovoreno.

Naveo je da je ovo još jedna "u nizu njihovih bestijalnosti i laži", te da je ovo "sramota EU", koja sa svojim predstavnicima na KiM dopušta golo nasilje nad golorukim srpskim narodom u južnoj pokrajini.

"Ti ljudi koji su uhapšeni, ja ih sve lično poznajem, to su dobri domaćini, pošteni ljudi, ljudi koji imaju po više dece, ugledni domaćini iz tog kraja. To su ljudi koji rade za državne institucije Srbije i čiji je jedini greh to što su se usudili da kažu da su protiv takozvane vojske Kosova. Kakav je ovo teror, kakvo je ovo nasilje. EU je odgovorna, jer je Mogerini, svojim prisustvom postala garant tog sporazuma", kazao je Ðurić.

On kaže da je dobio saopštenje prištinskih lažnih institucija, te da se u tom saopštenju kaže da se ti Srbi terete da su uključeni u djelatnosti protiv ustavnog uređenja teritorijalnog integriteta i bezbjednosti "Republike Kosova".

"Bruka i sramota. Proganjaju ljude zato što su Srbi, proganjaju ih za verbalni delikt. To su isti oni maskirani ljudi, sa dugim cevima, koji su krajem marta napali okrugli sto u Kosovskoj Mitrovici. Isti ti ljudi su napali danas Srbe u opštini Gnjilane", kazao je i dodao da je jutrošnje hapšenje, za njega, predstavlja "uzimanje talaca".

Istakao je da je ovo akt brutalnog nasilja i terora i kazao da od onih koji su izvršili i naredili hapšenja ništa dobro ne očekuje, ali da je prvi korak koji očekuje da ih bez odlaganja puste.

"Ako to ne urade, suočiće se sa posledicama. Ovo nije pretnja, nisu to trebali da urade. Treba da puste te ljude bez odlaganja i bez razgovora", kazao je Ðurić.

Upitan da li smatra da je Priština za današnje hapšenje imala podršku nekog sa Zapada, Ðurić je kazao da ga u ovom trenutku to ne interesuje, već da ga interesuje samo da puste uhapšene Srbe da idu svoji kućama, da žive mirno i spokojno i istakao da se ni o čemu ne može razgovarati dok oni ne budu oslobođeni.

Komentarišući to što šefica Kancelarije EU na Kosovu Natalija Apostolova ne reaguje na napade na Srbe na KiM, Ðurić je kazao da će biti iznenađen kada bude čuo neki pozitivan komentar vezan za Srbe na KiM, pošto su se u prethodnom periodu mogle čuti samo kritike.