Đurić: Beograd će od Mogerinijeve tražiti objašnjenje za pohvale Prištine

BEOGRAD - Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da će Srbija od visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbjednost Federike Mogerini tražiti objašnjenje izvještaja Evropske komisije u kojem je Priština pohvaljena zbog "napretka" u formiranju zajednice srpskih opština.

On je istakao da je prošlo pet godina od potpisivanja Briselskog sporazuma, kojim je predviđeno formiranje zajednice srpskih opština, te dodao da bi ta zajednica do sada već postojala da je međunarodna zajednica to htjela.

"Ako posle pet godina ništa ne uradite, a onda pohvalite nekoga ko je samo zamahao papirom, to je znak da nedostaje suštinski pritisak. Mi smo sve obaveze do poslednjeg slova ispunili. Sigurno će biti želje sa naše strane da govorimo o jednoj od najneuspešnijih misija EU u istoriji, misiji Euleksa", rekao je Đurić za Televiziju "Prva".

Govoreći o najavljenom sastanku lidera kosovskih Srba u Zvečanu, Đurić je rekao da Srbi poštuju Briselski sporazum s obzirom na to da danas sazivaju sastanak upravljačkog tima kako bi razgovarali o formiranju zajednice srpskih opština.

"Srbi koriste svaki milimetar svog prostora i svaki pedalj svojih prava. To je njihovo pravo i nije jednostrani potez, naprotiv, EU je rekla da upravljački tim funkcioniše od 4. aprila u punom mandatu", napomenuo je Đurić.

On je istakao da od Prištine ne očekuje ništa, s obzirom na to da je prvi rok za formiranje zajednice srpskih opština bio u maju 2013. godine, a sada je maj 2018. godine.

"Oni da su bilo šta hteli napravili bi, oni se pretvaraju da žele zajednicu srpskih opština, a po mnogo čemu se pretvaraju. Ko hoće iskreno poverenje ne maltretira i ne gazi legitimno izabrane srpske predstavnike", rekao je Đurić.

Navodeći da je važno to što Srbija sve vrijeme nastoji da očuva mir i stabilnost, Đurić je dodao da mu je žao što su Albanci čvrsto riješeni da ostanu zarobljeni u krugu mržnje i sukoba.