Đurić: Hodža je mrtav, nema ništa od Velike Albanije

BEOGRAD - Izjava ministra dijaspore Albanije Pandelija Majka da će od prvog januara biti otvorena granica između Albanije i Kosova — neozbiljna i neodgovorna.

To je rekao direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić i dodao da izjava albanskog ministra služi da samo dodatno pogorša odnose u regionu.

„Enver Hodža je mrtav, a od Velike Albanije nema i neće biti ništa. Kosovo i Albanija nemaju granicu, već je granica između Srbije i Albanije i to u dužini od 111 kilometara“, naveo je Đurić.

On je podsjetio da se granica između Srbije i Albanije proteže od tromeđe Makedonije, Albanije i Srbije, do tromeđe Srbije, Crne Gore i Albanije i istakao da je to jedina granica koja postoji i koja može postojati.

"Po Rezoluciji 1244 mi smo ti koji imamo prava da koristimo granične prelaze Ćafa, Prušit i Vrbnica i da tamo imamo naše osoblje, ali za to izgleda više nikoga nije briga. Isto kao što nikoga u međunarodnoj zajednici nije briga za takve huškačke i preteće izjave, koje svakog dana dolaze od različitih albanskih predstavnika“, rekao je Đurić i podsetio da je ova izjava data u prisustvu najviših predstavnika KiM — Ramuša Haradinaja i Hašima Tačija.

Đurić je istakao da ta izjava ruši nastojanja da se krhki odnosi u regionu normalizuju, te da se izgrade bolji odnosi Srba i Albanaca.

Đurić je kazao da očekuje i zahtijeva reakciju međunarodne zajednice i postavlja pitanje „šta bi bilo da je neko srpskih predstavnika rekao da će biti ukinuta granica, ne između Srbije i neke susjedne zemlje, već da će biti ukinut administrativni prelaz“.

On je naveo da ovakve izjave pokazuju koliko je neozbiljno i neodgovorno nastojanje nekih političara u centralnoj Srbiji, koji zagovaraju tezu da ne treba ništa rješavati po pitanju Kosova i Metohije i koji „lažu narod da sve može da ostane po starom“.

„Ne znam šta misle. Da li misle da treba da sačekamo da Albanci jednog dana ispune jednu od svojih prijetnji“, zaključio je Đurić.