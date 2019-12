Đurić: Ne bih bio iznenađen ako se dese novi izbori na Kosovu

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za KiM Marko Ðurić izjavio je danas da se ne bi upuštao u prognoze o formiranju vlade u Prištini, ali da ga ne bi iznenadilo da se albanske stranke, zbog nemogućnosti da podjele politički plijen, odluče da idu na nove izbore.

U intervjuu za list "Jedinstvo", Ðurić je ocijenio da će ipak presudni uticaj na dalji razvoj političkih događaja u Prištini imati, kao i uvijek, strani faktor.

"Ukoliko inostrani pokrovitelji albanskih političkih vođa procene da je moguće u ovakvoj konstelaciji napraviti poslušnu vladu koja se može kontrolisati i kojom se može upravljati, vlada će biti formirana. U suprotnom, ići će se na nove izbore", rekao je Ðurić.

Međutim, Ðurić ne vidi šta bi ti novi izbori mogli da donesu u odnosu snaga, jer je, navodi, albansko biračko tijelo veoma fragmentirano i ocijenjuje da još dugi niz godina neće biti neke ubjedljivo dominantne političke snage u Prištini.

"Osim ako se politička scena ne pročisti tako što će neke stranačke vođe završiti iza rešetaka, bilo zbog ratnih zločina, bilo zbog kriminala i korupcije", naveo je Ðurić.

Govoreći o položaju Srpske liste, Ðurić kaže da Srbi, koji su u velikoj demografskoj i političkoj manjini na KiM, ne mogu uticati na to koga će Albanci birati, ali da teže da ostvare što veći uticaj u privremenim institucijama samouprave u Prištini, boreći se za prava srpskog naroda i njegov opstanak.

O slučaju Ivana Todosijevića, Ðurić je kazao da je prirodno što se Srpska lista ne miri sa hajkom protiv jednog od svojih najuglednijih predstavnika, jer, dodaje, "slučajno je to Todosijević, a ne bilo koji drugi Srbin iz naše južne pokrajine, budući da nema tog koji neće reći i potvrditi ono što je izgovoreno povodom Račka".

"U Prištini nikako ne mogu da se pomire sa činjenicom da Srbi nisu i nikada neće biti 'Kosovari' i saučesnici u pokušajima da se na teritoriji naše južne pokrajine formira jedna marionetska paradržava. Zato će nastaviti da brutalno gone i kažnjavaju svakoga onoga ko se usudi da verbalno udari u temelje te njihove tvorevine, a ona je zasnovana na zločinima, nepravu i lažima", kazao je Ðurić.

Komentarišući podizanje optužnice protiv šestoro Srba sa sjevera KiM u slučaju ubistva Olivera Ivanovića, Ðurić kaže da kada imate lažnu državu, onda imate i lažnu pravdu, istoriju, ljudska prava.

"Nema sumnje da je zadatak i cilj prištinskog, nazovi pravosuđa, da se Beograd i Srbija okrive za taj zločin i oni će siguran sam ići do kraja, i nema granice besmisla do koje oni neće biti spremni da odu, jer besmisao je za njih normalno stanje i sastavni deo političkog i društvenog bića na Kosovu i Metohiji. Protiv toga se može boriti samo istinom, koliko god to teško i naporno bilo", smatra Ðurić.

Upitan da li je realno da se očekuje nastavak dijaloga sa Prištinom imajući u vidu izjave Aljbina Kurtija da ne želi da pregovara sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, Ðurić kaže da bi Kurti volio naspram sebe nekoga ko će bezuslovno priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i pitati šta još Srbija može da učini za Prištinu.

"Mi smo spremni da sednemo za sto sa svakim legitimno izabranim predstavnikom albanskog naroda sa Kosova i Metohije, kada se za to steknu uslovi. U međuvremenu, neka se oni u Prištini dogovore između sebe, ukinu takse na robu iz centralne Srbije, pa ćemo da vidimo", zaključio je direktor vladine kancelarije za KiM.