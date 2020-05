Đurić: Priština pokazuje nervozu od mogućeg nastavka dijaloga

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za KiM Marko Ðurić kaže da prištinska vlast pokazuje nervozu zbog mogućeg nastavka dijaloga Beograda i Prištine i da uvođenjem dodatnih taksi i raznim drugim potezima pokušava da "spriječi konstruktivnu debatu i diskusiju".

On je naglasio da izjava Aljbina Kurtija da "neće razgovore o mapama, posebno ne sa predsjednicima" u prevodu znači da se panično plaši razgovora gdje bi sa druge strane stola sjedio Aleksandar Vučić.

"On bi želeo da bira ko će predstavljati srpsku stranu u razgovorima. To pokazuje nervozu od mogućeg nastavka dijaloga. Da se to ne bi desilo on i njegova vlada stalno uvode dodatne takse, izmišljaju različite metode kako da spreče konstruktivnu debatu i diskusiju", rekao je Ðurić.

Dodaje da Priština samo deklarativno želi nastavak dijaloga Beograda i Prištine, ali da unaprijed kažu da neće praviti ustupke, da očekuju da Srbija prizna nezavisnost KiM, da će oni priznati Srbiju.

"Kao da mi nismo država i da čekamo da nas priznaju Aljbin Kurti, Hašim Tači, Kadri Veselji. Neće dijalog o mapama i da za pregovaračkim stolom sedi Vučić. Verovatno bi više voleli preko puta da vide političke istomišljenike iz Beograda", rekao je Ðurić za TV Pink.

Ustavni sud u Prištini ove nedjelje mogao bi donijeti odluku u korist Hašima Tačija i da Priština dobije novu vladu, a Ðurić smatra da je posredi politička igra i pokušaj da se odloži eventualno formiranje vlade u kojoj Aljbin Kurti ne bi imao ključnu ulogu.

"Moguće je da je u pitanju i strah, pošto smo videli najave da će biti nereda. To je vrlo opasna situacija u kojoj Srbi treba da vode računa da ne budu uvučeni u sukob, jer Srbe ni sa jednom od tih strana ne očekuje ništa dobro", rekao je Ðurić.

Naglašava da je važno što Srbi na KiM imaju jedinstvenu Srpsku listu i da ta lista treba da igra što značajaniju ulogu u političkom životu.

"Predsednik Vučić i ceo naš tim smo radili godinama da zamenimo podeljenost na male feudalne gospodare na KIM kojima su lakše manipulisali albanski političari i međunarodna zajednica i da napravimo jedinstveni blok", naglasio je on.

Ističe da Priština, ali i neke od država članica EU glasno govore šta neće, a da niko neće da kaže šta hoće.

"Znamo šta hoće, a to je da nateraju Srbiju da prizna nezavisnost Kosova i to u granicama koje su oni zacrtali i proglasili 2008. godine. Vidimo brutalni cinizam u kome neki od njih govore da su protiv promene granica, misleći na granice koje su oni nacrtali 2008. godine", pojasnio je Ðurić.

Napominje da se isturaju regionalni lideri kao što je predsednik Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski koji je govorio da je protiv promhene granica, a zaboravio je da su on i njegova politika podržali prekrajanje granica 2008. godine.

"Gleda da izjavama bude dopadljiviji Albancima i Berlinu. On je uz pomoć Albanaca i postao predsednik Severne Makedonije", naveo je on.

Napominje da ekonomske mjere - takse, koje je Priština uvela na robu iz centralne Srbije dovele da toga da su za 20 do 30 odsto poskupjele osnovne životne namirnice u albanskim sredinama.

"U srpskim sredinama je dobra snadbevenost. Na početku pandemije Albanci masovno pohrlili u srpske prodavnice da se snadbeju. Njihovim liderima je važnije da isteraju šovinističkiu ideologiju mržnje, nego da obezbede hranu", naveo je on.

Podsjetio je da je Beograd imao potrebu da obezbijedi pomoć za zdravstveni sistem i u albanskim sredinama na KiM tokom epidemije, ali da su to kritikovali prišstinski lideri - Veselji, Haradinaj.

"Oni su rekli da bi pre umrli nego da se testiraju srpskim testovima. Ljudi koji su imali konstruktivan odnos u toj situaciji su se uplašili i nisu želeli da prime dalju pomoć", naveo je on i dodao da je poslije toga onemogeno srpskim ljekarima da uđu na KiM.