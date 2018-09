Đurić: ROSU se povukla sa severa KiM, Vučićev odlazak u Brisel sve naizvesniji

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za KiM Marko Ðurić izjavio je da su se pripadnici specijalne jedinice ROSU povukle sa sjevera Kosova i Metohije danas popodne oko 16 časova.

Ðurić je za Tanjug rekao i da je Beograd dobio izvinjenje od pojedinih zapadnih ambasada ,koje su ranije tvrdile da ROSU nisu ni bile prisutne na sjeveru KiM.

"To samo pokazuje od koga su pojedini domaći mediji dobijali informacije da jedinica ROSU nema na severu", rekao je Ðurić.

Ranije je gradonačelnik Zubinog Potoka Stevan Vulović izjavio za "RTS" da su se kosovske specijalne jedinice povukle sa vještačkog jezera Gazivode, ali je o pola sata kasnije Đurić demantovao te informacije i naveo imena uhapšenih.

Neizvjesno kad će Vučić u Brisel

Ðurić kaže da je upadom specijalnih jedinica ROSU na Gazivode dijalog Beograda i Prištine koji se vodi pod okriljem EU u Briselu sve neizvjesniji, a to je, ocijenio je, rezultat neodgovornog i nedopustivog ponašanja Prištine.

On je, međutim, u obraćanju novinarima na vanrednoj konferenciji, poručio da će Srbija pobijediti one koji misle da mogu da se igraju na ovaj način, a onima koji su, kako je rekao, svojom neodgovornošcu doveli do toga da dijalog između Beograda i Prištine doživi ovakvu sudbinu kakvu je danas, poručio je da će sada malo teže vidjeti predsjednika Vučića u Briselu nakon svega ovoga.

"Malo teže će da imaju ljude prema kojima će ovako da se ponašaju kao što su se danas ponašali prema celoj Srbiji", rekao je Ðurić.

Ðurić je naveo i da je laž da se ovo danas desilo zbog "političkih igrica" u Prištini, jer, kako kaže, niko se zbog takvih stvari ne igra sa ratom i mirom.

"Zato danas iz Beograda poručujemo - dosta je sa igricama", rekao je Ðurić, podsjetivši na situaciju prije izraelsko-egipatskog konflikta, kada su se, kako je rekao, na sličan način "prelazile linije" 16 ili 17 puta, a da je "17. put izbio jedan od najžešćih i najkrvavijih sukoba".

Ðurić je podsjetio i na riječi predsjednika Vučića u Kosovskoj Mitrovici da Srbija želi kompromis i mir, ali da "časa neće časiti da zaštiti srpski narod na KiM u skladu sa međunarodnim pravom".

On je obavijestio javnost da se u ovim trenucima na čitavoj teritioriji Srbije sprovode aktivnosti Vojske Srbije i Miinistarstva unutrašnjih poslova u skladu sa naređenjima koja je izdao predsjednik Vučić, kako bi se, dodao je, stvorili preduslovi za to da se ovakvo ponašanje zaustavi.

"Mi ni od koga iz EU ne očekujemo više bilo šta. Nikakvih ni objašnjenja ni komentara, odgovora kao što vidite nema. Svi se prave nevješti. Drskost i bezobrazluk kao da nemaju kraja i sada se na tu drskost i bezobrazuk nižu i laži kako se tobože ovo smiruje", rekao je Ðurić.

Obratio se i "onima koji su govorili o tome kako će nam procvetati ruže i kako će nam fantasitično biti ako ne bude nikakvog dogovora i rešenja, i kako će divan biti taj zamrznuti konflikt".

"Evo ja im čestitam svima na divnim rezultatima zamrzavanje konflikta i svima koji su se radovali i u Beogradu, od raznih opozicionih političara do nekih koji se skrivaju iza svešteničkih odora... Ta vrsta neodgovornog i neozbiljnog ponašanja mislim da je danas potpuno demaskirana", ocijenio je.

Građanima Srbije Ðurić je poručio da mogu biti potpuno sigurni u naše institucije, organe i sistem bezbjednosti koji će, kako je naveo, na mudar, promišljen i pametan način i u stalnoj komunikaciji sa predsjednikom Vučićem i drugim članovima državnog rukovodstva donositi odluke u interesu zaštite srpskog stanovništva na KiM.

"Srbija će sasvim sigurno uspeti da izađe pobednički iz ove vrste napada i pokušaja da se narod na KiM zastraši i da se protera sa svojih ognjišta", rekao je Ðurić i posebno Srbima na KiM poručio "da ne brinu, da su Beograd, državno rukovodstvo i srpski narod čvrsto uz njih i da neće dozvoliti teror, progon i nasilje", zaključio je Ðurić