Do 12 godina robije ako kršenje izolacije dovede do smrti"

Premijerka Srbije Ana Brnabić je navela pooštrene mjere - do 12 godina zatvora za one koji kršenjem samoizolacije dovedu do smrti druge osobe.

Od juče je u Srbiji počeo trend ubrzavanja rasta broja zaraženih virusom korona, i naredni dani su veoma važni, poručila je Brnabić.

"Danas sam u 15 sati sazvala krizni štab, svi naši stručnjaci, epidemiolozi se slažu da je od juče počeo trend ubrazavanja i da su naredni dani važni. Zbog toga mi je drago da smo uveli dodatne, oštrije mere da bismo sačuvali penzionere starije od 65 i 70 godina", rekla je Brnabićeva na pres-konferenciji.

"Dani pred nama će biti veoma važni", naglasila je premijerka Srbije.

Podsjetila je da je danas 13. dan od kako je virus registrovan u Srbiji, sutra je tačno dvije nedjelje, te da se borba protiv virusa nastavlja, a da se nadležni pripremaju još adekvatnije i bolje za predstojeći period.

Brnabićeva je precizirala da je 48 od ukupno 89 zaraženih hospitalizovano, dok je šest pacijenata na respiratorima.

Dodala je da je jedan pacijent u KC Niš već nekoliko dana na respiratorima zbog sezonskog gripa, ali je naknadno testom utvrđeno da ima koronu.

"Pre svega, danas u 10 časova je stupila na snagu potpuna zabrana kretanja svima preko 65 godina u urbanim, i preko 70 u ruralnim sredinama", navodi Brnabićeva.

Ona se zahvalila penzionerima što poštuju ovu odluku.

"Ja razumem da našim starijim sugrađanima ovo nije lako i da su ove mere neprijatne i hvala im što su pokazali poštovanje prema državi i odgovornost prema sebi i porodicama", kaže.

Premijerka navodi da je najveća pomoć tražena za kupovinu namirnica, lekova i uobičajene dnevne stvari kao što je bacanje smeća i šetanje ljubimaca, ali i razgovor.

"Znam da naše penzionere brine kako će da podignu penzije", kaže i dodaje: "Predsednik je dao nalog da na jedan efikasan i siguran način svi penzioneri penzije dobiju na adresu. Zato u ovom trenutku radimo sa Poštom i Vojskom Srbije da pronađemo način. Jedna stvar koja nastavlja da nas muči, a to su povratnici iz inostranstva, i pored svih apela da ostaju sada u tim zemljama gde žive i borave. Danas zato imamo gužvu na graničnim prelazima", navodi premijerka.

"Važno mi je da kažem, iako ću biti kritikovana - poslednjih 48 sati se u Srbiju vraćaju naši građani iz inostranstva kojima je potvrđeno da su zaraženi koronavirusom i koji lekovima snižavaju temperaturu" i dodala da će se zato mjere pooštirti.

Premijerka navodi da su obezbijeđeni objekti za one koji su prekršili samoizolaciju i najavljuje kazne.

"Po članu 259 Krivičnog zakonika osobi koja prekrši samoizolaciju i ugrozi nečije zdravlje može se odrediti kazna od 1 do 8 godina, a ako posledica toga bude smrt, kazna će biti od 2 do 12 godina", kaže premijerka.

Za one koji prekrše mjere samoizolacije, obezbijeđeni su posebni posebni objekti u Vršcu, Požarevcu i Pirotu koji će služiti za smještaj ovih lica do daljeg.

"Ukoliko u kontrolama vidimo da su prekršili samoizolaciju, oni će biti upućeni u karantin koje će obezbeđivati pripadnici zatvorske straže i policije", zaključila je Brnabićeva.