Do sada registrovano 813 slučajeva velikog kašlja u Crnoj Gori

PODGORICA - U Crnoj Gori je od početka novembra registrovano 813 slučajeva obolijevanja od velikog kašlja, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje.

Iz ovog instituta su saopštili da je kod 700 osoba bolest potvrđena laboratorijskim putem /PCR ili serološkim analizama/, dok je kod 113 obolijevanje prijavljeno na osnovu razvoja karakterističnih simptoma bolesti nakon bliskog kontakta sa oboljelim.

"Najveći udio oboljelih je u uzrastnoj grupi od 11 do 15 godina - 289, potom od 26 do 64 godine - 135, od 16 do 20 godina - 119, a u grupi od šest do deset godina - 116", piše u saopštenju.

Iz Instituta za javno zdravlje su rekli da je najveći broj slučajeva otkriven u Podgorici - 577, Baru 42, Danilovgradu 37, Beranama 33, Nikšiću 31, Kotoru 19, Cetinju 16, a u Budvi 13.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.