Dobio 15 dana zatvora jer je rekao da je Tuđman zločinac: "Ne mogu me spriječiti"

Prekršajni sud je Zorana Ercega proglasio krivim zbog uzvikivanja da je Franjo Tuđman ratni zločinac, tokom ceremonije otkrivanja spomenika Tuđmanu.

Erceg je kažnjen s 15 dana zatvora, te jednogodišnjom zabranom približavanja spomeniku, javlja "N1".

"Sudac mi je dodijelio veću kaznu nego što je policija tražila, tražili su 10 dana, dobio sam 15", rekao je Erceg za "N1".

Dodaje i da "sudija uopšte nije pročitao obrazloženje takve presude, iako su u sudnici bili i novinari, aktivisti..."

"Kazao je da će ga poslati poštom", kaže Erceg.

Nakon presude Erceg je rekao da ga " ne mogu spriječiti" da to govori i ponovio svoje riječi "da je Tuđman zločinac", prenosi "24sata.hr".

"Nema te kazne i zatvora koji mene mogu spriječiti da nastavim govoriti da je Tuđman ratni zločinac jer on to i jest", kaže osuđeni Erceg

Podsjetimo, zbog uzvikivanja 'da je Franjo Tuđman ratni zločinac' tokom ceremonije otkrivanja spomenika prvom hrvatskom predsjedniku u Zagrebu, Zoran Erceg tereti se za narušavanje javnog reda i mira na posebno drzak način iako ga je gomila odmah napala, a obezbjeđenje ga odvuklo do policije.

Erceg je ranije u svojoj odbrani izjavio: "Netočno je da sam ja narušavao javni red i mir i to baš u 15.57 prilikom otvaranja spomenika Franji Tuđmanu za koga sam duboko uvjeren da je ratni zločinac".

Erceg je naveo i da je uvjeren da "policija želi i dalje zastrašiti građane te im uputiti otvorenu i politički opasnu poruku da ne smiju raditi ovo što je on napravio tj. javno iznositi svoja politička mišljenja".

"Kao ratni veteran nisam mogao dozvoliti da se osobi koja je toliko zla nanijela hrvatskom narodu podiže spomenik, da se na takav način glorificira lik i djelo, političko nasljeđe Tuđmana, a iza njega je puno nesreće, mrtvih, jako puno zločina koje je on direktno ili indirektno poticao. Imamo premalo vremena da mogu nabrojati sve zločine koji su se dogodili zbog njegovog političkog djelovanja. Imao sam potrebu zbog svojih suboraca, poginulih vojnika, da dođem na taj događaj i da kažem da je Franjo Tuđman naprosto ratni zločinac. To treba reći, mladi to trebaju znati", rekao je Erceg i dodao da smatra da ima pravo iskazati svoj stav prema bilo kojoj političkoj opciji pa tako i prema nekadašnjem predsjedniku Hrvatske.

"Ja ne znam koga sam ja uvrijedio, ispred mene je bio spomenik. Jesam li ja, kako me policija optužuje, remetio javni red i mir? Uopće mi nisu jasni razlozi zašto sam uhićen. Naravno da nisam htio izazvati nered. Ne mogu dozvoliti da se takvo događanje dogodi u našem gradu, a da se ne kaže što taj čovjek znači", rekao je Erceg.

(24sata.hr)