Dobrovoljci iz Srbije pod istragom ukrajinskog tužilaštva

Ukrajinsko tužilaštvo vodi istragu o navodnom učešću šestorice državljana Srbije u sukobima u istočnoj Ukrajini na strani proruskih snaga.

To pokazuje dokument koji je Radiju Slobodna Evropa (RSE) dostavilo Generalno tužilaštvo Ukrajine.

Državljani Srbije obuhvaćeni su istražnim postupkom zbog izvođenja napada na ukrajinske snage u oblastima Donjeck i Luganjsk na strani proruskih separatista kao dio ekstremne desničarske organizacije "Unite Continentale".

U dokumenutu se navodi da je od jula 2014. u borbama protiv Ukrajine u oblastima Donjecka i Luganjska u "sastavu nelegalnih oružanih formacija stvorenih od strane Ruske Federacije i njoj podređenih", uključeno 54 stranaca iz organizacija "Unite Continentale" - 21 iz Italije, 11 iz Francuske, 10 iz Španije, šest iz Srbije, po dva iz Finske i Češke i po jedan iz Moldavije, SAD, Bjelorusije i Letonije.

Šest državljana Srbije protiv kojh se, prema RSE, vodi istraga u Ukrajini su Zoran Kljajić, Stevan Milošević, Stefan Ćelavi, Ivan Mačkić, Radomir Počuča i Bratislav Živković.

Ukrajinsko tužilaštvo navodi da pripadnici "Unite Continentale" "sistemski prolaze vojnu obuku u bazama u gradu Rostov na Donu u Rusiji" i da imaju stalne kontakte s vođama ruske nevladine organizacije "Međunarodni evroazijski pokret".

Generalno tužilaštvo Ukrajine se 2017. godine obratilo nadležnim organima SAD, Francuske, Španije, Italije, Moldavije, Finske, Češke Republike i Srbije i tražilo sprovođenje odgovarajućih postupaka prema navedenim osobama i neophodna dokumenta koja se odnose na njih.

RSE navodi da Srbija na taj zahtjev nije odgovorila, kao i da Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Bezbednosno-informativna agencija (BIA) nisu odgovorili na upit RSE-a.

Izmjenama Krivičnog zakonika Srbije iz 2014. za učešće državljana Srbije na stranim ratištima zaprećena je kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina. Ako pojedinac učestvuje u oružanom sukobu u inostranstvu u sastavu grupe, zaprećena je kazna zatvora od jedne do osam godina. Za organizovanje učešća u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi zaprećena je kazna zatvora u trajanju od dvije do deset godina.

Za RSE je u februaru potvrđeno da je Viši sud u Beogradu donio je 28 osuđujućih presuda protiv državljana Srbije koji su učestvovali u ratu u Ukrajini, od kojih je 26 pravosnažnih na osnovu priznanja krivice i nagodbe s Tužilaštvom. Protiv četiri učesnika izrečene su zatvorske kazne, dok je ostalima izrečena uslovna kazna.