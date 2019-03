Dodik: BiH nije moguća, jer je rezultat ideologije koja je bombardovala Srbe

NIŠ - Predsjedavajući Predsedništav BiH Milorad Dodik poručio je večeras u Nišu, gdje se obilježava 20. godišnjice od bombardovanja, da je NATO 1999. načinio stravični zločin agresije prema Srbiji ali i RS, da je to bilo nepravedno, nepošteno i da ne može da oprosti, a da Srbija treba da bude ujedinjena i s njom svi Srbi izvan Srbije.

"Šteta koju su nanijeli je ogromna, civilizacijska, a nisu smatrali da treba da se izvine. Nisam od onih koji će im to ikad oprostiti, i neću biti spreman da pređem preko toga. Obavljajući dužnosti, ali i kada budem običan čovjek, imaću u sebi neoprostivo i tužno sjećanje na te dane kad su i Republici Srpskoj i Srbiji nanijeti tako teški gubici",rekao je on.

"Stravična stradanja i bombardovanje Srbije i RS bili su dio zločinačkog plana NATO i Zapada koji su nas tada svrstali na stranu loših kojima treba načiniti štetu. Danas znamo da je NATO agresija dugo pripremana i znamo, po posljedicama, da i danas traje", rekao je on.

Kako je dodao, bilo bi dobro da su oni koji su bili na valsti prije Aleksandra Vučića, i to nazivali kampanjom, danas ovdje da ojačaju snagu Srbije a ne da ignorišu tešku stradalničku istoriju našeg naroda.

"Danas problem Kosova nije riješen i bombe nisu bile odlučujući politički faktor da se to pitanje riješi. Opet zahvaljući sadašnjoj vlasti, ponovo je to pitanje na dnevnom redu, teško, bolno, u nekorektnim okolnostima, u kojim je taj isti sveijt opet protiv Srba u pokušaju da ih pridobiju da priznaju Kosovo. Zato je važno da Srbija bude okupljena i svi mi oko Srbije. Treba dati snagu Vučiću i njegovoj pregovarčkoj poziciji i svemu što danas čini i pokušava da od Srbije načini. Slobodno nebo, plave boje koje simbolizuje slobodu", poručio je Dodik.

Snaga Srbije je, kaže, u snazi države, njegovog predsjednika, vlade, demokratije.

"Treba se vratiti u legalni sistem državnog odlučivanja i vlasti, ne pokazivati nestrpljenje. Izbori su mjesto za odlučivanje o snazi Srbije", poručio je Dodik.

On je istakao da danas, kada je izložen zahtjevima da se BiH učlani i pođe putem NATO saveza, jasno kaže da to on to ne može i neće da prihvati.

"Neću zato što Srbija ne može da bude u NATO. Ja ne mogu i neću nikada da dozvolim nikada da se uspostavi granica na Drini koja će biti NATO granica, kojom ćemo ponovo biti razdvojeni", podvukao je Dodik.

On je rekao da su naredne godine i decenije godine "našeg narodnog i nacionalnog okupljanja i ujedinjenja".

"Vjerujem da će i drugima to postati jasno, jer drugog puta nema. Zašto drugi mogu da imaju svoje države, a Srbi ne mogu da imaju jedinstvenu državu", konstatovao je Dodik.

Dodao je da je BiH nije moguća, jer je rezultat ideologije i politike koja je bombardovala Srbe i u RS i u BiH.

"Neka su prokleti svi oni koji su doneli odluku i učestvovali u ubistvu male Milice Rakić i sve djece u RS i Srbiji. Živjela RS, živjela Srbija srpski narod, gdje god se našao", poručio je Dodik.

Danas se navršava 20 godina od NATO bombardovanja Srbije, odnosno tadašnje Savezne Republike Јugoslavije.

Državna ceremonija obilježavanja 20. godišnjice od početka bombardovanja održava se u Nišu. Danu sjećanja prisustvuje državni vrh sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić na čelu.

Akademiji prisustvuju i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik kao i delegacija Vlade Srpske.

(rtrs/tanjug)