Dodik: Došao sam da čestitam kao čovjek

PODGORICA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je danas, nakon razgovora sa mitropolitom crnogorsko-primorskim Joanikijem, da su srpski narod i Srpska pravoslavna crkva jedno i da kao takvi moraju opstati.

Čestitajući mitropolitu Joanikiju ustoličenje, Dodik je poručio da su današnje vrijeme, ali i sva vremena za srpski narod uvijek tražili ljude koji mogu da razumiju i ponesu narodne probleme na svojim leđima i da ih na najbolji mogući način rješavaju.

"Zato i mislim da je ovo dio pravde koja je ovdje bila potrebna. Došao sam da čestitam kao čovjek koji vjeruje u SPC integrisanu i jedinstvenu, onu koja je osnovni element našeg identiteta, crkvu koja nikada nije poklela, kalkulisala u uvijek je istrajala", rekao je Dodik novinarima u Manastiru Ždrebaonik gdje se danas sastao sa mitropolitom Joanikijem.

Dodik je dodao da ova vremena koja nose određene probleme mogu da se lakše shvate i brže riješe uz sjećanje na sve ono što je Crkva prošla kroz vijekove da bi očuvala narod.

"Želim sve najbolje, prije svega mitropolitu, a onda i svom vjerujućem narodu Crne Gore da ih ohrabrim da žive u nezavisnoj Crnoj Gori, ali da njihov identitet niko ne može i ne bi trebalo da ugrožava", rekao je Dodik.

On je istakao da je narod u Republici Srpskoj i Srbiji uvijek spreman da razgovara o svemu što je potrebno da se pomogne narodu u Crnoj Gori i da rješava probleme.

"SPC je ovdje učinila sve da spriječi da se oduzmu hramovi, a to je pokazala kroz podršku naroda. Mi smo u Republici Srpskoj kao znak podrške organizovali litije u Banjaluci i Trebinju i davali podršku na različite načine, jer smo smatrali da smo jedno i da to jedno ne može niko da promijeni. To jedno mora opstati, a jedno se zove srpski narod i SPC", rekao je Dodik.