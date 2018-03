Dodik: NATO svjesno ubijao civile, srpsku djecu

ALEKSINAC - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao večeras u Aleksincu na obilježavanju 19 godina od NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije da su svjesno ubijani civili, srpska djeca, uništavani spomenici kulture i infrastruktura.

"Evo nas da ponovo obilježimo stradanje našeg naroda od onih koji to nikada nisu htjeli da prestanu i nikada nisu htjeli da priznaju da su to činili", rekao je Dodik.



On je istakao da je NATO savez dva puta bombardovao srpski narod, jednom u Republici Srpskoj, drugi put u Srbiji i tako nanio velike gubitke.



Predsjednik Srpske je istakao da je teško pala arogancija sa kojom su to činili, te napomenuo da oni koji su krivi za to večeras nisu tu da kažu kako im je žao.



On je naglasio da srpski narod ne može da oprosti ono što je činjeno srpskom narodu.



U Aleksincu, gradu velikog stradanja tokom NATO agresije 1999. godine, organizovana je državna ceremonija obilježavanja Dana sjećanja na žrtve NATO bomardovanja.



Aleksinac je u toku agresije bombardovan u dva navrata. Najteže bombardovanje desilo se 5. aprila 1999. godine kada su u 21.35 časova sa sedam projektila pogođene dvije centralne gradske ulice. Poginulo je 11 građana, a 50 je povrijeđeno. Uništeno je 700 stambenih objekata, zdravstvene ustanove i privredni objekti.



Aleksinac je ponovo bombardovan u noći 27. na 28. maj 1999. Od posljedica ovog bombardovanja poginulo je troje ljudi.



Napadi NATO avijacije počeli su na današnji dan prije 19 godina. Trajali su 11 nedelja i u njima je, prema procjenama različitih izvora, poginulo od 1.200 do 2.500 ljudi.



U bombardovanjima koja su bez prekida trajala 78 dana, teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture.



Odluka o bombardovanju tadašnje Savezne Republike Jugoslavije donesena je, prvi put u istoriji, bez odobrenja Savjeta bezbjednosti UN, a naredbu je tadašnjem komandantu savezničkih snaga, američkom generalu Vesliju Klarku, izdao generalni sekretar NATO-a Havijer Solana.