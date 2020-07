Dodik: Odluka Ustavnog suda BiH očekivana

PRIJEDOR - Srpski član Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je odluka Ustavnog suda BiH u vezi sa ocjenom ustavnosti odgađanja lokalnih izbora sprega na nivou BiH, te da je bila očekivana.

"Mi smo to samo poslali tamo da se vidi da oni to neće da urade i evo to se i desilo", rekao je Dodik.

Dodik je napomenuo da se ovaj sud sada proglasio nenadležnim, a da se do sada očitovao i o stvarima za koje jeste i za koje nije nadležan.

"Ono što smo ranije zvali udruženi zločinački poduhvat, to je sada udruženi sudski poduhvat koji ide za tim da se očigledno nelegalne stvari ne presuđuju", rekao je Dodik novinarima na Kozari gdje je danas prisustvovao obilježavanju godišnjice Bitke na Kozari.

On je dodao da se SNSD priprema za izbore, da ne traži odgađanje izbora, da želi da se izbori dese.

Na pitanje ko koči saradnju BiH sa Evropolom, Dodik je odgovorio da su to koče pokušaji da se centralizuju određene bezbjednosne funkcije u BiH.

"Moraju se poštovati prava i nadležnosti dobijeni Ustavom i pozicioniranje institucija u BiH na taj način. Nikakva centralizacija i koncentracija bezbjednosnih mjera i institucija u BiH se neće desiti", dodao je Dodik.