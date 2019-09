Dodik: Srbija i Srpska su jedno

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je večeras, otvarajući manifestaciju "Dani Srpske u Srbiji", da bi, kada bi išao do kraja, mogao da govori o tome da Republika Srpska i Srbija jesu jedno i da će biti jedno i da ih ništa ne može zaustaviti.

"Kada bih išao do kraja mogao bih da govorim o tome da jesmo jedno i da ćemo biti jedno i da nas ništa ne može zaustaviti, ni teški politički okršaji koje vodimo u Republici Srpskoj u gotovo neprijateljskom okruženju već dvadesetak godina boreći se za svoj politički status, autonomiju koju smo osvojili", istakao je Dodik.

On je u pozdravnom govoru obraćajući se prisutnima u Narodnom pozorištu u Beogradu naglasio da su dio jednog naroda, jedne kulture, jedne vjere.

"Dio smo jedne bliskosti po kojoj izgleda da se mnogo i poznajemo, a nikad nije dovoljno da se dovoljno upoznamo i saznamo više o nama i to je smisao ovih dana našeg dolaska iz Republike Srpske, ako se to tako, uopšte može nazvati, ovde u Srbiju i mogli bismo zamoliti organizatore, ako je moguće za inicijativu koju bi svi podržali da umjesto `Dani Srpske u Srbiji budu `Dani Srpske i Srbije jer je to jedinstvo koje moramo da njegujemo", naveo je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH je zamolio za podršku za njegovu inicijativu da se ova manifestacije ubuduće umjesto "Dani Srpske u Srbiji" zove "Dani Srpske i Srbije", jer to jedinstvo mora da se njeguje.

"Dio smo jednog naroda, jedne kulture, vjere, bliskosti po kojoj izgleda da se mnogi poznajemo, ali nikada nije dovoljno da se da se dodatno upoznamo i saznamo više o nama i to je smisao ovih dana i našeg dolaska iz Srpske u Srbiju", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Srbi su jedno i biće uvijek jedno.

"Ništa nas ne može zaustaviti ni teški politički okršaji koje vodimo u Srpskoj u gotovo neprijateljskom okruženju već gotovo dvadesetak godina, boreći se za svoj politički status, autonomiju koju smo osvojili", dodao je on.

On je naveo da je narod koji se žrtvovao u vrijeme građanskog rata u BiH imao dovoljno svijesti da očuva političku autonomiju u Republici Srpskoj i malo je naroda ne samo na ovim prostorima, nego bilo gdje, koji su mogli da izdrže torturu i pritiske međunarodnog faktora.

Dodik je rekao da je taj međunarodni faktor išao za tim da ukine ono što je bilo političko postignuće Dejtona, skrnaveći osnovne vrijednosit tog ugovora, pokušavajući da naprave unitarnu BiH, u kojoj nije bilo i nema mjesta za Srbe.

"Srbi su naučili da samo borba za slobodu podrazumijeva borbu za državu i tamo gdje nismo imali državu, nikada nismo imali ni slobodu", rekao je Dodik.

On je naveo da o tome najbolje govori status srpskog naroda u zemljama bivše Jugoslavije od Slovenije, Hrvatske, Federacije BiH, nažalost i u Crnoj Gori, a da se ne govori o Kosovu i Metohiji, ali u Sjevernoj Makedoniji.

"Svuda gdje Srbi nisu uspjeli da se konstituišu svoje istorijske napore i očuvaju se, ugrožena je njihova sloboda", rekao je Dodik.

On je naveo da je Republika Srpska danas slobodna zajednica srpskog naroda i drugih koji hoće da u njoj žive nesmetano.

"Mi to pokazujemo i danas smo jedina održiva zajednica u BiH, jedini bismo mogli sami da nastavimo jer sve što tamo postoji /u BiH/, ne može da egzistira, ni BiH, ni FBiH, ni kantoni. A Republika Srpska ima sve", rekao je Dodik.

On je dodao da Republika Srpska ima teritoriju, narod koji tu državu hoće, ima vlast koju taj narod bira i sve kriterijume koji su potrebni da se međunarodno verifikuje status države, osim volje velikih.

"Ali, ta volja može biti promjenjiva i mi moramo da se naoružavamo strpljenjem, željom za realizaciju onog cilja koji je nesumnjivo u dušama svih naših ljudi, a to je jedinstvo u svakom smislu sa Srbijom", istakao je Dodik.

On je naveo da su u Srpskoj zagledani u Srbiju, kojoj očigledno dobro ide i koja ide dobrim putem pod rukovodstvom njenog predsjednika Aleksandra Vučića, kojem je zahvalio za pažnju koju pruža Srpskoj i pomoć koju nesebično upućuje ovih dana, kao i brigom da se očuvaju osnovne stvari u Republici Srpskoj.

Napominjući da Srbija ima mnogo otvorenih potreba širom Srbije, Dodik je naveo da je Vučić htio i uspio zajedno sa Srpskom, da se u svakoj opštini u Republici Srpskoj realizuje jedan od projekata koji će biti finansiran iz budžeta Srbije.

"U sve jednoj od 63 opštine u Srpskoj i četiri srpske opštine FBiH prisustvujemo izgradnji određenih projekata koji treba da budu brzo završeni i ja se moram zahvaliti za to", rekao je Dodik.

On je dodao da Srpska vjeruje da joj samo jaka Srbija može snažno pomoći, Srbija koja se gradi, i gdje se vidi dinamika na svakom koraku.

"To me raduje jer znam da samo stabilna i snažna Srbija jeste garant slobode svih Srba gdje god bili. Ova manifestacija se pokazala kao mjesto okupljanja, emocija, na kojem se susretnemo da bismo ponovo zaključili da smo i prošle godine i prethodnih sedam bili ovdje", rekao je Dodik.

Manifestaciji, čiji je organizator Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji, prisustvovali su predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić, ministar prosvjete i kulture Natalija Trivić, ministar za privredu i preduzetništvo Vjekoslav Petričević i direktor Policije Srpske Darko Ćulum.

Otvaranju "Dana Srpske u Srbiji" prisustvovali su i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

Na svečanom otvaranju bili su i predstavnici Srpske pravoslavne crkve, članovi diplomatskog kora, članovi Srpske akademije nauka i umetnosti i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, generali vojske i policije, istaknuti umjetnici, naučnici, sportisti.

Ova manifestacija, koja građanima Srbije svake godine putem zanimljivih programa predstavi kulturu, umjetnost, nauku, prosvjetu i privredu Republike Srpske, ove godine će imati 24 programa u više od 30 izvođenja u 21 gradu i opštini u Srbiji - od Subotice do Vranja, od Užica do Vršca.