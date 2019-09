Dodik: Srbija i Srpska su jedno

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je večeras, otvarajući manifestaciju "Dani Srpske u Srbiji", da bi, kada bi išao do kraja, mogao da govori o tome da Republika Srpska i Srbija jesu jedno i da će biti jedno i da ih ništa ne može zaustaviti.

"Kada bih išao do kraja mogao bih da govorim o tome da jesmo jedno i da ćemo biti jedno i da nas ništa ne može zaustaviti, ni teški politički okršaji koje vodimo u Republici Srpskoj u gotovo neprijateljskom okruženju već dvadesetak godina boreći se za svoj politički status, autonomiju koju smo osvojili", istakao je Dodik.

On je u pozdravnom govoru obraćajući se prisutnima u Narodnom pozorištu u Beogradu naglasio da su dio jednog naroda, jedne kulture, jedne vjere.

"Dio smo jedne bliskosti po kojoj izgleda da se mnogo i poznajemo, a nikad nije dovoljno da se dovoljno upoznamo i saznamo više o nama i to je smisao ovih dana našeg dolaska iz Republike Srpske, ako se to tako, uopšte može nazvati, ovde u Srbiju i mogli bismo zamoliti organizatore, ako je moguće za inicijativu koju bi svi podržali da umjesto `Dani Srpske u Srbiji budu `Dani Srpske i Srbije jer je to jedinstvo koje moramo da njegujemo", naveo je Dodik.