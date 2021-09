Dodik: Težiti miru, ali pamtiti stradanja

JASENOVAC - Srpski član Predsjedništva Milorad Dodik izjavio je danas u Jasenovcu da uvijek treba težiti miru, ali da se moraju pamtiti i stradanja gdje god se desila, pogotovo tamo gdje je počinjen zločin nad nedužnim ljudima, ženama i djecom.

Nakon liturgije služene u pomen Svetim novomučenicima jasenovačkim, Dodik je istakao da se tu prisjećaju ogromnog stradanja, mnogo nedužnih ljudi samo zato su pripadali jednoj vjeri i naciji.

"Mi, Srbi, kada ovdje dolazimo svjesni smo koliki je opseg ovog stradanja, koliko je ljudi ovdje pobijeno, koliko je mučenički stradalo Srba, Jevreja, Roma ali i drugih, kako se to nekada zvalo, antifašista, među kojima su i pripadnici hrvatskog naroda", rekao je Dodik novinarima u Jasenovcu.

On je ukazao na važnost da se danas, poslije iskustva iz Jugoslavije koja se raspala u krvavom obračunu, sagrade dobri odnosi.

Prema njegovim riječima, treba graditi dobre odnose između Hrvtaske i srpskih država - Republike Srpske i Srbije.

"Mislimo da su Hrvatska i Srbija, kao nezavisne države, i Republika Srpska, koju živimo kao našu državu, osnova da se riješe gotovo svi problemi među nama", napomenuo je Dodik.

Dodik je istakao da je to ono čemu treba težiti, da ne treba zlopamiti ono šta je bilo, ali da pamćenjem treba spriječiti da se to ponovo desi bilo kojem narodu.

"Ovdje smo iz tog razloga, da se sjetimo činjenice da je u ovo doba 1941. godine ovdje formirano jedno od najzloglasnijih mjesta ubijanja Srba, koje je mogao da smisli ljudski um", rekao je Dodik.

Kao i svi veliki narodi i srpski ima pravo na dan srpskog jedinstva

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da niko ne bi trebao da ima bilo šta protiv Dana srpskog jedinstva koji zajedno obilježavaju Republika Srpska i Srbija, jer kao svi veliki narodi srpski narod zaslužuje da obilježava svoje praznike.

"Drago mi je da će parlamenti Srpske i Srbije donijeti isti zakon o zaštiti ćirilice koji ide za tim da naše tradicionalno pismo reafirmiše i dodatno ojača", rekao je Dodik novinarima u Jasenovcu.

Komentarišući pominjanje srpskog svijeta, Dodik je istakao da je to priča o vrijednostima koje srpski narod ima.

"To su vrijednosti vezane za našu vjeru, identitet, pismo, jezik, krsnu slavu. To su vrijednosti u svim srpskim zajednicama gdje god se one nalazile i te vrijednsti mogu da se sažmu u sintagmu srpski svijet. Oni koji to prikazuju kao teritorijalnu priču o ekspanziji apsolutno su usmjereni ka tome da lažu i podvaljuju", naveo je Dodik.

On je istakao da su priče o velikoj Srbiji, floskule kojima se straše drugi, te napomenuo da ne postoji nijedan projekat koji zagovara takvu priču.

"Naš projekat je da ojačamo Republiku Srpsku do mjere da bude nezavisna država na ovim prostorima i mislimo da na to imamo legitimno pravo, kao što to imaju Hrvati, Crnogorci i bilo ko drugi", naveo je Dodik.

On je ponovio da Srbi imaju pravo na Republiku Srpsku kao nezavisnu državu, ali da to nema veze sa velikom Srbijom u smislu kako to protivnici srpskog okupljanja žele da prikažu.

Dodik je istakao da treba obilježiti sva mjesta stradanja, te da se sjećanje njeguje i obilježava.

"Republika Srpska i Srbija su se dogovorile da u Donjoj Gradini naprave memorijalni centar. Cilj nam je da savremenim iskazom prikažemo prošlost koja je bila traumatična za naš narod, pogotovo Srbe ovoga kraj", rekao je Dodik.