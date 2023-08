Dodik i Vučić obišli novoizgrađeni stadion u Leskovcu

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić večeras su u Leskovcu obišli novoizgrađeni fudbalski stadion Dubočica.

Vučić je rekao da je na toj lokaciji ponovo da budu zajedno i navijaju za Srbiju protiv Bugarske 19. novembra.

"Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik i ja ispred novog stadiona u Leskovcu. Ovde ćemo ponovo da budemo i zajedno da navijamo za Srbiju protiv Bugarske 19. novembra", napisao je Vučić na "Instagramu".

Vučić je izjavio da će stadion da privuče mnogo djece.

"Imaće 'Dubočica' 50 odsto više prijavljenih dečaka i devojčica koji će ovde da treniraju", rekao je Vučić.

On je naveo da će Srbija od 15. do 19. septembra dobiti i sertifikat UEFE za stadion u Loznici, iako hrvatski mediji tvrde da je to "propao projekat".

"Ovde (u Leskovcu) 'Čukarički' igra sa 'Olimpijakosom'. Biće to najveća utakmica nakon mnogo vremena. Naše je da navijamo za 'Čukarički' svim srcem", rekao je Vučić.

Dodik rekao je večeras nakon što je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem obišao novoizgrađeni stadion u Leskovcu da se Republika Srpska raduje svakom uspjehu Srbije i doživljava ga kao svoj.

"Sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem večeras sam obišao veoma lijep stadion `Dubočica` u Leskovcu. U Republici Srpskoj se radujemo svakom uspjehu Srbije i doživljavamo ga kao naš", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

On je dodao da će na ovom stadionu 19. novembra biti odigrana kvalifikaciona fudbalska utakmica sa Bugarskom.

"Uvjeren sam da ćemo slaviti plasman na Evropsko prvenstvo", napisao je Dodik.

Novi stadion izgrađen je na mjestu starog, a ukupna vrijednost radova je skoro tri milijarde dinara (25,6 miliona evra).

Uz Dodika i Vučića, u obilasku stadiona su i proslavljeni srpski fudbaler i sportski radnik Dragan Džajić, potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije Branislav Nedimović, kao i rukovodstvo grada Leskovca.

Stadion u Leskovcu izgrađen je prema najvišim standardima UEFA i sastoji se od četiri tribine ukupnog kapaciteta 8.136 mjesta.

Visina objekta je 16,3 metra, a na stadionu je postavljena kombinacija vještačke i prirodne trave. Izgradnja je počela u julu 2021, a stadion završen u proljeće ove godine.