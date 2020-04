Doktor Nestorović: Svesno sam rekao da je korona najsmešniji virus

Doktor Branimir Nestorović u emisiji "Ćirilica" na "Hepi" televiziji otkrio je kako reaguje na prozivke i uvrede na svoj račun, jer je na konferenciji za medije krajem februara korona virus nazvao "najsmešnijim" virusom u istoriji.

"Apsolutno me ne pogađaju ovi napadi sad. Mi smo imali taj sastanak još u februaru i tu čuvenu konferenciju. Sve što sam rekao, svesno sam rekao. Trebalo je da smirimo ljude, da ne dođemo u situaciju u kojoj je sada Amerika, tamo je haos. Dobio sam četiri strane u 'Nedeljniku' pre neki dan sa naslovom 'Stend ap koroničar'. Mene je to oduševilo. Ja svaki dan šetam Beogradom i Obrenovcem i ljudi su oduševljeni. Oni jedinu primedbu imaju na to što nije 24 sata policijski čas. Oni se zalažu za to da budemo u karantinu, a onda se pojave tamo neki koji pozivaju da se napusti karantin i da izađemo svi napolje", rekao je Nestorović i dodao:

"Ja sam 20 godina redovni profesor. Napisao sam gomilu knjiga i radova, a odjednom sam postao debil i kreten. Moju stručnost ne mogu da procenjuju na ovome, moja struka se ocenjuje na drugim mestima. Meni ne treba da me hvali bilo ko, ja sam na kraju karijere, finansijski sam zbrinut, nemam nikakvu korist od ovoga, šta, da budem poznat?! Pa ja sam i pre ovoga gostovao 120 puta na ovoj televiziji. Ja sam, da se ne hvalim, popularan doktor, ali ja volim kada drugi ljudi imaju različita mišljenja. Jedini trenutak kada sam bio u iskušenju da reagujem bio je kada mi je ćerka rekla 'Tata, znaš li šta sve o tebi pišu na Tviteru?!' Potom sam izašao na ulicu i 20 ljudi me je pozdravilo i podržalo me".

Otkrio je i jedan, do sada, nepoznat detalj, prenio je "Kurir".

"Ja i doktor Kon smo bili u ličnom sukobu pre ovoga, skoro da nismo govorili. Sada nije trenutak da pričamo o tome, ali drago mi je što se nijednom nije desilo da bude preglasavanja na sastanku Kriznog štaba, uvek smo jednoglasni", naglasio je Nestorović.