Doktor o stanju dječaka za kojeg se sumnja da je zaražen hepatitisom: "Jetra je loše"

Dječak od devet godina je od juče hospitalizovan na Institutu za majku i dijete "Dr Vukan Čupić" u Beogradu zbog simptoma nove vrste hepatitisa. Dr Dragan Prokić je obavijestio domaće medije da se dječak osjeća dobro, ali da mu je jetra u lošem stanju.

Usljed takvog stanja, doktor je naglasio da će dječak ostati u bolnici kako bi bio pod nadzorom ljekara, ali i da bi se utvrdilo da li je dijagnoza bolesti novi tip hepatitisa, jer trenutno ne postoji protokol o liječenju.

"Kod nas na odelenju leži pacijent, dečak koji ima devet godina, sa simptomima koji ukazuju na novi tip hepatitisa. Međutim, ne možemo još da potvrdimo da se radi o novoj bolesti jer nam nedostaju pojedine analize, zato i dalje kažem da samo postoji sumnja, dok god ne završimo sa ispitivanjima. Ovo je nova bolest u svetu i kod nas, tako da moramo biti veoma pažljivi. Dečak je klinički u dobrom stanju, ali je žut. Ne žali se na bolove, ali je njegova jetra u teškom i lošem stanju i zabrinjava nas to što se kod 10 odsto malih pacijenata jetra ne oporavi", kaže za domaće medije dr Dragan Prokić, pedijatar i gastroenterohepatolog, načelnik Odjeljenja za ispitivanje i liječenje bolesti organa za varenje u Institutu za majku i dijete.

Roditelji su primijetili, napominje doktor, da je djetetu koža požutjela i doveli ga na pregled. Dr Prokić je potvrdio da su do sada urađene brojne analize, ali da se dalja ispitivanja tek očekuju, kao i da će do narednog ponedjeljka znati šta će dalje da preduzme. Brine ga što tačan protokol o liječenju novog tipa hepatitisa ne postoji i naglašava da se za akutni hepatitis ne daje nikakva ciljana terapija, već da se liječi simptomatski.

Dječak zasad nije životno ugrožen, ali spada u teške pacijente jer njegova jetra nije u stabilnom stanju, ističe doktor.

"Mislili smo da se radi možda o hepatitisu A, ali posle svih analiza i testova koje smo uradili, ispostavilo se da nije u pitanju ta dijagnoza. Inače, na svake tri do četiri godine imamo pacijenta sa hepatitisom, zapaljenjem jetre nepoznatog uzroka. Ono što je ovde najveći problem je što postoji šansa da se jetra ne vrati u normalno stanje i to moramo da pratimo. U slučaju da dođe do pogoršanja, ne isključuje se mogućnost potrebe za transplantacijom. Svakako ostaje na ispitivanju, a nove anlize pokazaće koja je dijagnoza i daćemo sve od sebe da izlečimo dete", naglašava dr Prokić.

Podsjetimo, novi tip hepatitisa širi se evropskim zemljama tokom proteklih nekoliko mjeseci, a ova bolest posebno pogađa dječju jetru. Novi hepatitis je do sada registrovan u Irskoj, SAD, Izraelu, Nizozemskoj, Španiji, Danskoj, Italiji, Norveškoj, Francuskoj, Belgiji, Rumuniji, Japanu, Kanadi…

